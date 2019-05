Exclusiv! Melania Medeleanu, primele fotografii însărcinată

Melania Medeleanu, în vârstă de 41 de ani, a oferit un interviu, în exclusivitate, în numărul de iunie al Revistei Unica în care a vorbit despre minunea care i-a schimbat viața, băiețelul său, Radu Petru. Întrebată cum a reușit să păstreze discreția, Melania a explicat: „N-am făcut nimic deosebit. Am mers în continuare la MagiCAMP și am ținut chiar și cursuri până în ultima lună de sarcină. Din fericire, oamenii din jurul meu au înțeles repede că nu-mi doresc să fac din sarcină un subiect de discuție publică. Sunt foarte recunoscătoare că m-au protejat permanent și au păstrat tema într-un spațiu restrâns. Am avut și norocul că, de-a lungul timpului, viața mea personală să fie prea puțin interesantă, cu siguranță mult mai puțin palpitantă decât proiectele profesionale și sociale în care am fost implicată.”

Melania Medeleanu a fost nevoită să nască prin cezariană, cu toate că și-ar fi dorit să aibă parte de o naștere naturală: „N-am prea avut de ales. Am mers pe varianta nașterii naturale până în ultima clipă. Radu ar fi trebuit să apară în preajma Crăciunului, însă în săptămâna 41 încă se simțea foarte fericit la căldură și nu dădea niciun semn c-ar vrea să descopere prea curând lumea în care urma să apară. Pentru siguranța lui și a mea am fost nevoiți să-i tulburăm confortul.” – povestește zâmbind Melania Medeleanu.

Melania Medeleanu ne-a povestit și despre poftele avute în sarcină, dar și despre numărul kilogramelor acumulate: „Cu 16 mai multe față de cât am avut în ultimii zece ani (zâmbește). Și la câte dulciuri am mâncat pe ultima sută de metri, cred că am avut mare noroc că au mai rămas doar patru. Nu mă dau în vânt după ele, însă mi-am propus să nici nu mă stresez prea tare. O veni și vremea lor, dar acum mi-e important ca Radu să fie bine hrănit.”

Melania Medeleanu ne-a dezvăluit, în exclusivitate, în Revista Unica, și în ce relație a rămas cu Vlad Voiculescu, după ce s-au despărțit, dar ne-a oferit, în premieră, și detalii despre tatăl băiețelului său, Radu Petru.

Foto credit: Alex Gâlmeanu. Fotografii realizate cu Huawei P30 Pro