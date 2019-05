EXCLUSIV! În ce relație a rămas Melania Medeleanu cu Vlad Voiculescu după ce s-au despărțit

Melenia Medeleanu, în vârstă de 41 de ani, ne-a oferit un interviu, în exclusivitate, în care ne povestește despre miracolul viața sa, nașterea băiețelului său, Radu Petru. Fosta prezentatoare de știri ne-a dezvăluit, de asemenea, și în ce relație se află cu politicianul și fostul Ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu s-au despărțit, însă în prezent formează un cuplu profesional, împreună punând bazele proiectului MagiCamp: „Unii oameni au șansa să întâlnească la un moment dat pe traseu pe cineva care le schimbă radical viața. Cred că asta am fost noi unul pentru celălalt și doar așa a putut să se nască MagiCamp, magia care ne-a absorbit, ne-a consumat cu totul. Am pus acolo ce-a fost mai bun și mai curat, n-am avut însă înțelepciunea să găsim și echilibrul și am constatat la un moment dat că fiecare clipă petrecută în doi era exclusiv despre MagiCamp. Chiar dacă în plan personal am pornit pe cărări separate, uitându-mă în urmă, la ce și cum am construit, știm că ce ne leagă e atât de puternic, încât pe un drum ne vom găsi întotdeauna împreună, bucurându-ne pentru succesul celuilalt sau fiindu-ne umăr la greu.” – ne-a declarat, în exclusivitate, Melania Medeleanu, în interviul acordat.

Melania Medeleanu a devenit mămică pentru prima dată la începutul acestui an. Fosta prezentatoare de televiziune a fost căsătorită cu Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, însă după patru ani de mariaj, în 2006, aceștia au divorțat.

Foto credit: Alex Galmeanu.