EXCLUSIV Cum gătește Chef Nicolai Tand friptura pentru masa de sărbătoare

Mâncarea împărțită cu prietenii este mereu mai gustoasă, iar acum, în sezonul sărbătorilor de iarnă, aceste două cuvinte “mâncare” și “prieteni“ se îmbină mai armonios ca niciodată.

Pentru că sărbătorile au o însemnătate aparte pentru fiecare dintre noi, vă invităm la o masă festivă deosebită cu un bucătar celebru: Chef Nicolai Tand.

Are 46 de ani, s-a născut în Maramureș, trăiește în București și a prins gustul culturii gastronomice în Franța. Chef Nicolai Tand se numără printre bucătarii de top cu care ne mândrim, devenit rapid apreciat de experții gastronomi și de publicul larg pentru talentul său culinar deosebit. Chef Nicolai s-a făcut remarcat prin pasiunea și eleganța cu care prepară fiecare fel de mâncare care îi poartă semnătura. Cum altfel i-ar fi putut impresiona pe Jennifer Aniston, Alain Delon sau pe membrii trupei Metallica dacă nu cu preparate culinare de excepție?

Chef Nicolai Tand a povestit, în exclusivitate, pentru Unica cum arăta, din punct de vedere culinar, Crăciunul în copilăria lui și ne-a dat o rețetă pe care abia așteptăm să o încercăm și noi!

Vorbește-ne puțin despre un fel de mâncare memorabil pe care ți-l gătea bunica sau mama în copilărie.

Eu îmi aduc tot timpul aminte de sarmale. Sarmalele în Maramureș sunt mâncarea pe care noi o asociem cu sărbătorile de orice fel – nunți, botezuri, Crăciun, Revelion. În fiecare casă înainte de Crăciun există o oală mare de sarmale pe foc, iar colindătorii găsesc tot timpul pe mese un blic, cum se spune la noi (o farfurie) cu sarmale delicioase.

Cum arată în familia ta masa de Crăciun? Și care este preparatul cel mai îndrăgit și așteptat de pe masă?

Aproape în fiecare an am petrecut sărbătorile de iarnă acasă la Rozovlea, în Maramureș. De obicei, aveam casa plină cu prieteni, dar cred că anul acesta vom avea un Crăciun atipic. Sănătoși să fim, că în rest noi suntem fericiți ori de câte ori suntem împreună.

Se implică toată familia în gătit când vine vorba despre mesele festive?

Îmi place să îi implic și pe copii, să vadă bucătăria ca pe o joacă, dar să și învețe diverse lucruri în timp ce gătim. Cred că am reușit în timp să fac acest lucru, Ilona este un ajutor de nădejde, am avut chiar și un mini-serial în care am gătit împreună. Când vine vorba de momente festive, Monica se ocupă de tot ce înseamnă aranjamente, pentru că are un gust desăvârșit.

Cât de des gătește soția ta?

Monica este adesea prezentă în bucătărie. Ea se ocupă, în general, de gătit când vine vorba despre copii. Gătește foarte mult pentru ei.

Care este mâncarea ta preferată, pe care nu ai putea-o refuza niciodată?

Un antricot de vită peste care presar niște sare grunjoasă. Nu pot zice că am o mâncare preferată, dar acest antricot îmi vine în minte de câte ori primesc această întrebare.

Ce nu-ți place să gătești?

Ciorbă de salată. Nu că nu îmi place, dar eu nu o mămânc.

Asociezi vreun anumit fel de mâncare cu o experiență fericită din viața ta?

Mâncărurile simple și extrem de gustoase făcute de mama îmi aduc aminte de copilărie. Mămăliga cu brânză și jumări îmi aduce aminte de zilele în care mergeam la coasă. Plecam dimineața pe la 4-5, când era încă roua pe iarbă, iar când ne întorceam acasă ne aștepta o mămăligă cu brânză, ceva jumări pe deasupra și un păhărel de horincă.

A venit momentul tău acum, să ne vorbești despre lucrul la care te pricepi cel mai bine – gătitul. Ce rețetă ne recomanzi pentru masa festivă?

Special pentru cititorii Unica, vă propun o rețetă deosebită pentru masa de sărbători. Este un preparat delicios, specific pentru masa tradițională de sărbătoare de pe care nu trebuie să lipsească savuroasa carne de porc.

Ruladă de porc cu verdețuri

Ingrediente: 1 bucată mare piept de porc (porchetta), 1 legătură de mărar proaspăt, 1 legătură de salvie proaspătă, 1 legătură de pătrunjel proaspăt, 1 legătură de cimbru proaspăt, 150 ml vin de Porto, ulei, sare și piper.

Mod de preparare:

Pieptul de porc se condimentează bine cu sare și piper. Se stropește cu vin de Porto. Se lasă deoparte pentru ca aromele vinului, sarea și piperul să pătrundă în carne. Între timp, verdeața se spală bine și se pune într-un blender. Se adaugă puțin ulei de măsline (aproximativ o linguriță) și se pasează totul. Carnea se unge bine cu această pastă de verdețuri, se rulează strâns și se leagă temeinic cu sfoară alimentară. Se lasă puțin la marinat (aproximativ 30 de minute), iar apoi se îmbracă în folie de aluminiu. Se pune la gătit, în cuptor, la foc potrivit, timp de aproximativ 3 ore. Spre final, se desface folia și se mai lasă să capete o crustă rumenă, apoi se scoate și se lasă la odihnit. Se porționează și se servește cu garnitura preferată. Bon appetit, mes amis!

