Iuliana Pepene și-a șocat fanii. S-a filmat în timp ce consuma carne crudă: „Nu vreau să fac miros în casă. Știți cum e? Genial”

Iuliana Pepene și-a oripilat fanii cu ultimul videoclip postat pe TikTok. Vedeta a luat o bucată de carne și a început să o consume crudă. Ea s-a amuzat pe seama faptului că a știut că fanii ei vor fi cel puțin uimiți, așa că și-a făcut o „salată” dintr-o bucată de carne crudă și a început să o mănânce pe filmare. Iată ce rețetă a făcut.

Iuliana Pepene, rețetă inedită

Iuliana Pepene și-a șocat fanii când le-a prezentat o rețetă mai neobișnuită. Ea a decis să mănânce o salată cu vită crudă, pentru că nu a vrut „să facă miros în casă”. Prezentatoarea a explicat cât de mult îi place să mănânce vita în felul acesta și a prezentat întreaga rețetă internauților.

Întâi, a luat o bucată de file mignon pe care a tamponat-o cu un prosop de bucătărie și apoi a început să o taie în fâșii. În timp ce tăia, vedeta a băgat una dintre fâșii în gură.

Ea a explicat că vrea să facă un tartar, doar că tartarul de vită este un preparat în care carnea este tăiată extrem de fin, aproape tocată și apoi amestecată cu capere, castraveți murați, ceapă și muștar. Toate aceste ingrediente acide au rolul de a „găti” carnea la un anumit nivel, ca să poată fi consumată în siguranță.

Alternativ, carpaccio de vită presupune fâșii de carne tăiată foarte subțire și consumată ca atare, doar că nici cu acest preparat nu semăna mâncarea Iulianei Pepene.

Știrista nu a avut prea multe ingrediente în casă și nici prea multă răbdare să taie carnea așa cum trebuie, așa că a tăiat-o în fâșii mari, a amestecat-o cu sare și ulei, puțin oțet balsamic și a adăugat frunze de spanac.

I-a ieșit o salată delicioasă, după cum ea însăși a decretat.

„Apără-ne, Doamne”

Fanii, însă, nu au fost de aceeași părere. Mulți au ținut să o avertizeze pe Iuliana Pepene despre pericolele pe care le are consumul de carne crudă.

„Nu pot să cred așa ceva”, „Dacă mănânci carne crudă o să faci paraziți și salmonella, nu spun eu, ci medicina! Succes la deparazitare!”, „Apără-ne, Doamne!”, „Carnea crudă are o grămadă de bacterii”, „În urmă cu 1,7 milioane de ani, omul a început să utilizeze focul, focul existând pe pământ dintotdeauna, trebuie doar controlat, utilizat pentru binele nostru”, sunt doar câteva dintre reacțiile și comentariile utilizatorilor de TikTok.

Totuși, reacțiile nu au fost doar negative. Au fost și oameni care s-au bucurat că există alții care iubesc carnea crudă, iar unii au amintit de preparatele mai sus menționate precum tartar sau carpaccio, care sunt faimoase, delicioase și se servesc în restaurante de renume din întreagă lume.

