Cât oțet se pune la gogonele să iasă crocante

Adina Zamfir
Gogonelele murate se numără printre cele mai gustoase și delicioase murături în sezonul rece. Roșiile verzi murate capătă un gust acrișor acidulat, dar sunt și mai bune când pui oțet în saramură. Iată cât oțet se pune la gogonele să capete gustul perfect crocant și savuros!

Numeroase rețete de gogonele se bazează pe saramura simplă din apă și sare gemă, neiodată. Dar sunt și rețete de gogonele cu oțet, care sunt considerate de mulți gurmanzi mult mai delicioase. În plus, gogonelele murate în oțet rămân crocante multă vreme și pot fi păstrate chiar și doi ani într-o cămară foarte rece. Iată cum se face saramura perfectă și cât oțet se pune la gogonele să iasă acidulate și crocante.

Cum se aleg gogonelele

Gogonelele sunt de fapt roșiile verzi, care nu apucă să se mai coacă în lunile septembrie – octombrie. Alege gogonele de mărime potrivită, mai degrabă mici și medii, pentru a le așeza mai bine în borcane.

Roșiile verzi vor fi mai tari și poate ușor acre-amărui după ce se murează. Dar roșiile ușor pârguite, cu o culoare verde-rozalie vor ieși savuroase, de-a dreptul delicioase și acidulate. Depinde de gusturi, dar este bine să alegi deopotrivă și roșii verzi și tari, și roșii ușor pârguite, care vor avea în borcan o culoare rozalie apetisantă.

Gogonelele trebuie să fie netede, curate și sănătoase, fără pete de mucegai. De multe ori, roșiile care nu se mai coc în lunile de toamnă sunt atacate de mucegai și de ploile reci. Așadar, trebuie să folosești la murat doar roșii verzi sănătoase, fără nicio pată de mucegai.

Ține minte că gogonelele se murează întregi. Doar cele foarte mari se pot tăia pe jumătate, dar ele se păstrează mult mai bine în timp dacă sunt puse la murat întregi.

Cum se face saramura

O saramură clasică pentru gogonele este cea pe care o poți folosi și la castraveții murați în oțet de toamna. Se folosește doar sare gemă, sare de mină naturală, fără iod sau alte adaosuri. Se dizolvă 20 de grame de sare grunjoasă la fiecare litru de apă.

Saramura este bine să fie fiartă până când se dizolvă bine sarea și apoi răcită complet. Astfel, se elimină riscul să se strice saramura și să se tulbure în timpul fermentației lactice.

Cât oțet se pune la gogonele

Cine vrea să facă saramura cu oțet pentru gogonele, trebuie să pregătească mai întâi saramura clasică de mai sus și să o fiarbă în câteva clocote până se topește sarea. Apoi, când saramura se răcește, se adaugă câte 200 ml de oțet la fiecare litru de saramură și câte o linguriță de zahăr.

Este bine să adaugi oțetul și zahărul cât este călduță saramura, pentru a dizolva mai ușor zahărul și pentru a se combina toate aromele.

Cum se pun gogonelele la murat

Multe gospodine preferă să pună gogonele în borcane mari de 3 sau de 5 litri. Unul sau două borcane mari pot fi suficiente pentru sezonul rece, alături de celelalte murături din cămară.

Borcanele cele mai potrivite sunt cele de sticlă, dar se pot pune gogonele la murat și în butoiașe de plastic sau din lemn – dacă ai un beci sau o cămară foarte spațioasă.

Borcanele se spală foarte bine cu apă fierbinte și detergent, se clătesc bine și se lasă să se scurgă. Între timp, se pregătește saramura, ținând cont și de cât oțet se pune la gogonele, și celelalte mirodenii și ingrediente.

Ingrediente necesare pentru un borcan de 3 litri

  • 1,5 – 2 kg de gogonele sănătoase, de mărime medie
  • 2 litri de saramură pregătită conform explicațiilor de mai sus, fiartă și apoi răcită;
  • 2 – 3 ardei iuți întregi
  • 4 bastonașe de hrean
  • 4 căței de usturoi, întregi
  • mărar uscat (bețe), rămurele de cimbru, frunze de țelină
  • rondele de morcov
  • 1 lingură de muștar boabe
  • câteva boabe de piper negru

Mod de preparare

Cât oțet se pune la gogonele să iasă crocante

1. Se pregătește saramura. Se fierb 2 litri de apă cu 40 de grame de sare grunjoasă, se lasă să se răcorească și se adaugă 400 ml de oțet și 2 linguri mari de zahăr. Se lasă să se răcească la temperatura camerei. Saramura nu se toarnă fierbinte peste legume.

2. Se spală bine gogonelele și se îndepărtează codițele, dacă este cazul. Nu se pun roșiile verzi cu tot cu codițe la murat. Se spală bine de praf în zona codițelor. Este bine să pregătești și gogonele foarte mici, spre exemplu roșii cherry verzi. Acestea vor umple bine spațiul dintre roșiile mai mari și vor avea un gust acidulat excelent.

3. Se spală bine borcanele și la baza lor se pune un strat format din crenguțe de mărar, două bastonașe de hrean, câțiva căței de usturoi și frunze de țelină proaspete și bine spălate. Se mai pot pune cimbru, frunze de vișin, două ingrediente care dau o aromă deosebită murăturilor și care nu lipsesc de obicei din nicio rețetă de murături românească.

4. Se aranjează bine gogonelele în borcan, se îndeasă cele mai mici printre cele mari și apoi se strecoară ardei iuți și eventual câte un bastonaș de hrean în plus, dacă îți place să fie mai picante.

5. Se adaugă câteva rondele de morcovi atât pentru decor și pentru aspectul lor apetisant, cât și pentru savoarea lor. Morcovul tare, crocant și murat este un deliciu lângă gogonele și castraveți murați. Dacă gogonelele se pun întregi, rondelele de morcovi se pot tăia sub formă de stele, inimi sau flori pentru un aspect cât mai atractiv.

6. Printre gogonele se presară apoi boabele de muștar și boabele de piper. Muștarul, alături de oțet și de hrean, este esențial pentru a menține gogonelele tari și crocante. Deasupra, gogonelele se fixează cu alte rămurele de mărar sau de vișin, se mai pune și un bastonaș lung de hrean, astfel încât roșioarele să nu se ridice peste saramură. Se poate folosi și o piatră grea netedă și bine spălată să țină toate ingredientele presate în saramură. Ideal ar fi să lași 2 – 3 degete de la ultimele ingrediente până la gura borcanului.

7. Se toarnă saramura care trebuie să fie bine răcorită, la temperatura camerei. Saramura trebuie să depășească ingredientele din borcan cel puțin cu un deget, dar trebuie să mai rămână ceva spațiu până la buza borcanului. Acest spațiu de la gura borcanului este necesar atunci când începe procesul de fermentare.

Unde se țin borcanele cu gogonele

Cât oțet se pune la gogonele să iasă crocante

În perioada de timp în care saramura începe fermentația și se formează acidul lactic, borcanul cu gogonele se acoperă doar cu o farfurioară. Spațiul potrivit este o bucătărie bine aerisită sau un balcon unde nu ajunge soarele. Borcanul trebuie pus într-un loc ferit de soarele direct, până când începe fermentarea (murarea) gogonelelor.

După două – trei zile începe fermentarea și apare o spumă deasupra saramurii. Din acest moment, borcanul cu gogonele trebuie depozitat într-o cămară rece. Se poate pune într-o tavă de metal, deoarece este probabil ca saramura să dea puțin peste gura borcanului, ceea ce este absolut firesc în timpul fermentației. După alte două zile de ținut la rece, se pune capacul și nu se mai umblă la borcan timp de cel puțin 40 – 50 de zile, cât timp gogonelele se murează bine – sfat valabil aproximativ pentru toate murăturile puse în borcane de până la 3 – 5 litri.

În timpul procesului de fermentație, saramura poate căpăta un aspect ușor lăptos, datorită fermenților și a acidului lactic. Dar se limpezește singură, datorită oțetului. De aceea, este important să respecți cât oțet se pune la gogonele pentru a preveni alterarea lor și pentru a păstra roșiile verzi cât mai crocante și delicioase.

Câteva sfaturi utile pentru gogonelele murate

Evită să folosești sare de masă, pentru că gogonelele se vor înmuia. Folosește doar sare grunjoasă pentru saramură.

Cumpără oțet de calitate, din vin, cu un aspect limpede și curat. Evită oțetul de mere, pentru că nu are tăria necesară să mențină murăturile peste iarnă.

Crenguțele de mărar este mai bine să fie ușor verzi, cu flori în vârf. Evită crenguțele complet uscate, deoarece nu vor da nicio aromă. Cele încă verzui vor da o aromă și un parfum minunat gogonelelor. În plus, le poți folosi la borș, după ce deschizi borcanul de gogonele.

Poți înlocui usturoiul cu rondele de ceapă albă sau roșie, dar ceapa nu va da același parfum precum usturoiul. Depinde doar de gusturi.

Cantitatea de boabe de muștar, cantitatea de zahăr și cât oțet se pune la gogonele este important să fie respectate pentru a avea gogonele crocante, acidulate și tari tot sezonul rece.

Cum poți salva gogonelele, dacă se strică saramura

Uneori, chiar dacă respecți bine rețeta, cantitatea de sare sau cât oțet se pune la gogonele, este posibil ca saramura să nu reziste și să se tulbure înainte de a consuma murăturile.

În acest caz, de îndată ce observi floare la murături sau un aspect tulbure neplăcut, se scot gogonelele și se spală bine în jet de apă rece, iar saramura se strecoară printr-un tifon fin și se fierbe în câteva clocote.

Se spală bine și borcanul, precum și celelalte ingrediente, apoi se așază la loc, în straturi. Se îndeasă gogonelele și se toarnă iar saramura fiartă, limpezită și bine răcorită. Se pune capacul și se lasă borcanul într-un loc răcoros. Cu toate acestea, saramura cu oțet este cea mai rezistentă și riscul să se tulbure este mult mai mic, decât la saramura fără oțet.

