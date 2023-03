Emil Mitrache este cunoscut de o țară întreagă ca „Americanul”, grație personajului interpretat ani buni. În perioada 2002-2007, actorul a jucat în „La bloc”, difuzat pe PRO TV, fapt care i-a adus o mulțime de bani. În prezent, când a fost nevoit să se opereze, un prieten i-a dat banii pentru a-i salva viața.

La începutul anilor 2000, Emil Mitrache era unul dintre cei mai căutați actori din România. Fanii așteptau, cu sufletul la gură, să vadă ce va mai face „Americanul” în noul episod. Producătorii, cunoscând acest detaliu, îi ofereau o sumă destul de frumoasă, mai ales pentru acea vreme.

Ce salariu primea „Americanul” pentru serialul „La Bloc”

Invitat în cadrul unui podcast, Emil Mitrache a mărturisit, după ani buni, cât câștiga în perioada în care lucra ca actor în serialul „La Bloc”. Pentru o zi de filmare, era plătit cu 400, 500 de dolari, dar stătea pe platou de dimineață până noaptea. Așadar, pe lună, calculat la numărul de episoade, „Americanul” primea aproximativ 3.200 de dolari.

„Nu, era decent (salariul de la serial, n.r.). Tu gândește-te că noi începeam, în fiecare zi, la 9:00 și terminam… gândește-te că la un moment dat, din vina noastră, s-a decis că la 9 seara se oprește tot. Dar noi băgam până la 11, 12, 1 noaptea. Și după aia, du-te acasă și la 9 să fii înapoi. Cam trei luni pe an (mergeau la filmări, n.r.), pauză iar.

Primeam 200, 250 de dolari la cursul PRO TV, nu la cursul BNR, puțin mai jos, așa, eu, nu știu de ceilalți, pe episod. Noi făceam două (episoade, n.r.) pe zi. S-a început cu unul (episod, n.r.) primul sezon, s-a ajuns la 4. Nicăieri în lumea asta, nicăieri nu există așa ceva. Oriunde, în state, sunt 12 episoade în primăvară cu 12 episoade în toamnă, 24 de episoade pe an. Noi făceam peste 120 de episoade”, a spus Emil Mitrache în podcastul „La Măruță”.

Emil Mitrache, ajutat financiar de un prieten să se opereze

În urmă cu aproape un an, actorul a fost nevoit să facă o operație pe cord deschis pentru că avea aorta mărită. Prețul intervenției era de 10.000-12.000 de euro, sumă pe care artistul nu și-o putea permite. Norocul său a fost că un prieten s-a oferit să îi dea banii necesari.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic. Ăsta este criminalul tăcut… Nu te doare… Decât se rupe și într-un minut ai murit”

„Păi de la 10.000-12.000 de euro (prețul operației, n.r.). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis: „Du-te, îți plătesc eu!”, a adăugat actorul din „La Bloc”.

Cum erau plătiți, de fapt, actorii din serialul „La bloc”

Potrivit spuselor lui Emil Mitrache, chiar dacă suma alocată unei zile de filmare era destul de mare, actorii nu aveau o zi de salariu fixă. Mai mult de atât, în timpul în care nu munceau propriu-zis, nu erau plătiți. Astfel, banii pe care îi primeau trebuiau să le ajungă pe o perioadă destul de mare.

„Problema era că nu știai exact când vin (banii, n.r.) că nu aveam o zi de plată, deci trebuia să subexiști. Mai aveai ianuarie goală, trei luni, vara, era goală, deci dacă faci o medie pe 12 luni, iese mai jos, nu iese chiar așa. Problema este că, datorită faptului că americanul era cireașa de pe tort, omul cu bani și cu gagici, nu exista să mă duc în piață, pe stradă, toată lumea zicea «Americanule, nu dai și tu o bere?» Ani a fost așa. Asta face publicul, suprapune personajul pe actor”, a spus „Americanul”

