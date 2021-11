Elena Ionescu, probleme cu oboseala din cauza alimentației. Ce i-a recomandat nutriționistul

Elena Ionescu (33 de ani), cântăreață și fostă câștigătoare a emisiunii Survivor România 2020, a reușit să revină la greutatea dorită în ultimele luni, după ce, în timpul participării la show-ul competitive s-a îngrășat puțin.

Cât timp a stat în Republica Dominicană, fosta solistă a trupei Mandinga a luat câteva kilograme din cauza stresului și a emoțiilor puternice pe care le-a experimentat în competiție. Artista mărturisea la momentul respectiv că în organismul ei au avut loc niște schimbări hormonale pe fond emoțional, modificări perfect normale în situații de stres puternic. Tot din cauza acestor probleme, cântăreațea s-a confruntat și cu lipsa menstruației timp de câteva luni.

„Am văzut că foarte mulți v-ați mirat că m-am îngrășat la Survivor. Ei, bine, să știți că nu e din pricina mâncării. Este vorba de o problemă hormonală care se întâmplă, am înțeles eu, frecvent, celor care merg în astfel de competiții, chiar și la Survivor. Este o dereglare pe care nu pot s-o gestionezi… Atunci când corpul nu mai mănâncă foarte mult timp și câștigă niște recompense ca cele pe care le câștigam noi, evident că existau niște șocuri pe care noi le dădeam organismului.

Tot din această problemă nu am mai avut ”perioadă” (n.r. – menstruație). Nu a mai venit de 4 luni de zile. E foarte greu să spun din pricina căror motive, dar probabil că toate acestea s-au cumulat, s-au adunat și s-a ajuns la această problemă pe care astăzi o am. Nu știu dacă știți, eu sunt foarte activă și fac sport pentru mine, în primul rând, pentru sănătate. Inclusiv când eram însărcinată cu bebelușul meu făceam foarte mult sport și eram la aceleași kilograme pe care le am acum”, a dezvăluit Elena Ionescu anul trecut, pe vlogul său.