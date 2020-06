Ce va face Elena Ionescu cu banii de la Survivor

„De acolo, din Dominicană, nu realizam cum mă văd oamenii de acasă. De multe ori aveam impresia că nu o să mă înțeleagă nimeni. Nu ,ă așteptam să fiu atît de susținută de cei de acasă pentru că îi vedeam pe colegii mei că nu mă înțelegeau, că interpretau greșit ce gândeam. Mă plec în fața publicului, oamenii care m-au votat și m-au susținut în show, au făcut posibilă împlinirea visului meu”, a declarat Elena pentru Click.

Artista a povestit și ce va face cu premiul cel mare.

„Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic (n.r. fiului ei) un cămin, condiții de viață mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în București nu am avut ocazia să strâng atât de mulți bani dintr-o dată să pot să achit o locuință, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate față de el”, a explicat Elena Ionescu.

De asemenea, ea a afirmat că i-a fost foarte dor de fiul ei Răzvan și că s-a simțit de multe ori vinovată că a plecat de acasă.

„Cel mai dor mi-a fost de Răzvan, de mama şi de tata, care s-au sacrificat pentru mine şi care au rămas singuri cu cel mic. La un an este greu să îl înţelegi, să-i cunoşti dorinţele şi nevoile reale. De cel mic mi-a fost cel mai dor, dar mi-a lipsit şi căţeluşa mea pe care o găsisem pe stradă şi e obişnuită doar cu mine. Am simţit că am părăsit-o şi pe ea”, a mărturisit ea.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Elena Ionescu.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro