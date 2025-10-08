Elena Hagi, prima apariție solo de când a născut. Soția lui Ianis Hagi a purtat o rochie de lux, de aproape 3.000 de euro

Elena Hagi a devenit mamă în urmă cu câteva luni, iar acum a avut prima ei apariție solo. Soția lui Ianis Hagi a revenit rapid la silueta de model și a uimit cu ținuta ei all-black, creată de un brand de lux.
Bruneta a bifat prima apariție solo de când a născut, aceasta întorcând toate capetele. Elena a distribuit pe pagina sa de Instagram câteva fotografii în care apare purtând o rochie neagră, mulată, cu detalii aurii. Deși la prima vedere poate părea o ținută simplă, rochia este de fapt o creație Bottega Veneta și costă nici mai mult nici mai puțin de 2.900 euro.
Soția lui Ianis Hagi și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi Saint Laurent, Jeanne slingback pumps, în valoare de 1.300 € și cu o geantă Bottega Veneta neagră, de 3.000 euro.
Soția lui Ianis Hagi, într-o rochie de peste 13.000 lei la botezul fiului ei
Elena Hagi este cunoscută pentru gusturile ei vestimentare rafinate și exclusiviste. La botezul fiului ei, Giorgios, tânăra a fost în centrul atenției datorită rochiei din mătase naturală pe care a purtat-o. Aceasta a optat pentru o ținută albastru deschis, accesorizată cu două funde negre, supradimensionate, plasate pe umeri.