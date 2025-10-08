Elena Hagi, prima apariție solo de când a născut. Soția lui Ianis Hagi a purtat o rochie de lux, de aproape 3.000 de euro

Elena Hagi a devenit mamă în urmă cu câteva luni, iar acum a avut prima ei apariție solo. Soția lui Ianis Hagi a revenit rapid la silueta de model și a uimit cu ținuta ei all-black, creată de un brand de lux.

Elena Hagi, apariție spectaculoasă la câteva luni de când a devenit mamă

Elena Hagi și-a revenit rapid după sarcină, cu toate că a născut la finalul lunii august. Tânăra și Ianis Hagi sunt părinții unui băiețel pe care l-au numit Giorgios și pe care l-au botezat de curând.

Bruneta a bifat prima apariție solo de când a născut, aceasta întorcând toate capetele. Elena a distribuit pe pagina sa de Instagram câteva fotografii în care apare purtând o rochie neagră, mulată, cu detalii aurii. Deși la prima vedere poate părea o ținută simplă, rochia este de fapt o creație Bottega Veneta și costă nici mai mult nici mai puțin de 2.900 euro.

Soția lui Ianis Hagi și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi Saint Laurent, Jeanne slingback pumps, în valoare de 1.300 € și cu o geantă Bottega Veneta neagră, de 3.000 euro.

Soția lui Ianis Hagi, într-o rochie de peste 13.000 lei la botezul fiului ei

Elena Hagi este cunoscută pentru gusturile ei vestimentare rafinate și exclusiviste. La botezul fiului ei, Giorgios, tânăra a fost în centrul atenției datorită rochiei din mătase naturală pe care a purtat-o. Aceasta a optat pentru o ținută albastru deschis, accesorizată cu două funde negre, supradimensionate, plasate pe umeri.

Nora lui Gheorghe Hagi a achiziționat rochia de la un brand de lux și a dat pe ea 13.270 lei.

Elena și Ianis Hagi au ales să își numească fiul Giorgios, aducând astfel un omagiu tatălui fotbalistului, întrucât acesta se traduce, din greacă, Gheorghe.

Sursă foto: Instagram

