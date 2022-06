Cum arată primul portret oficial al ducilor de Cambridge

Ducii de Cambridge au inaugurat primul lor potret oficial în timpul unei vizite în comitatul Cambridgeshire. Tabloul a fost pictat de un artist britanic.

Primul portret pe pânză al ducilor de Cambridge a fost expus la Fitzwilliam Museum de la Universitatea din Cambridge. Acesta a fost realizat de artistul britanic Jamie Coreth, potrivit news.ro.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!

🎨 Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 23, 2022