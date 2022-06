Carmen Grebenișan, decizie neaștepată la niciun an de la cununia cu Alex Militaru

Carmen Grebenișan le-a dat o veste neașteptată fanilor. Fosta concurentă de la Asia Express are de gând să se mute cu familia din România. Celebra influencerință a anunțat în mediul online că momentan ea și soțul ei, Alex Militaru, caută cel mai potrivit loc pentru a pleca. Carmen spune că este foarte posibil ca mutarea din țara natală să fie definitivă.

Chiar nu glumim, o să ne mutăm anul viitor. Așa ne dorim, așa intenționăm, și acum căutăm toate variantele prin care să facem asta. Nu știm pentru cât timp, dar… o lună, două, trei, un an sau de tot – a transmis Carmen Grebenișan pe pagina sa de Instagram.

Carmen Grebenișan s-a născut în Cluj, dar de câțiva ani locuiește în București. Ea l-a întâlnit pe actualul partener de viață după ce s-a mutat în Capitală. Între Carmen și Alex s-a înfiripat o poveste de dragoste după o relație de amiciție care a durat câțiva ani. În momentul în care l-a cunoscut prima data pe Alex Militaru, Carmen avea deja un iubit.

Eu m-am mutat în București având un alt iubit. L-am cunoscut pe prietenul meu cam în aceeași perioadă. Era prietenul meu, nu era iubitul meu. Ne înțelegeam foarte bine, dar nu am trecut de un prag mai mare de atât. După despărțirea de fostul iubit, mi-am dat seama că omul acesta era cumva prietenul meu și mai mult de atât. De-asta s-a întâmplat totul atât de repede. Noi suntem împreună practic din februarie [2020]”, povestea Carmen, în urmă cu câțiva ani.

Cei doi s-au logodit în august 2020, iar un an mai târziu s-au cununat civil.

Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri. Să fii cu cineva care te motivează să ai o viață și mai bună, pentru că relațiile sunt mai mult decât sentimentul acela de iubire. Într-o relație trebuie să vă inspirați unul pe celălalt încât în fiecare zi să deveniți cea mai bună versiune a voastră , a mai dezvăluit Carmen, în trecut.