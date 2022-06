Giulia Nahmany este din nou la regim. „E wow! Dar nu-l recomand pe termen lung”

Giulia Nahmany (39 de ani) s-a luptat mulți ani la rând cu surplusul de kilograme. Actrița are probleme cu greutatea din adolescență, de pe vremea când avea 15 ani. De atunci, Giulia a încercat tot felul de diete pentru a slăbi, însă nu toate au avut rezultatul scontat. Actrița a reușit să dea jos, în urmă cu câțiva ani, peste 35 de kilograme cu ajutorul unei alimentații bazate doar pe produse vegetale. Acum, Nahmany spune că este din nou la regim, dar a ales o variantă de dietă pe care nu o recomandă pe termen lung.

Acum sunt la un regim care merge foarte bine. Am eliminat absolut tot uleiul din dietă. Nici măcar ulei de măsline nu mai folosesc momentan, chiar dacă se spune că este foarte bun, sănătos. Am vrut să țin acest regim câteva săptămâni să văd ce se întâmplă și pot spune că este absolut fantastic.

După ce a renunța la ulei și pâine, actrița a slăbit trei kilograme în două săptămâni, lucru de care este foarte mândră. Nahmany recunoaște că este o persoană gurmandă, iar preparatul căruia nu poate să-i reziste este pizza cu brânză și busuioc.

E wow! Deja am constat că, în două săptămâni, am dat jos 3 kilograme. Funcționează destul de bine! Pentru mine 3 kilograme înseamnă foarte mult, pentru că organismul meu deja e obișnuit cu absolut toate dietele din lume. Dar acum am reușit cumva să-l mai păcălesc puțin. Pizza e mâncarea mea preferată. Nu-i rezist! Pizza cu brânză de buffala și cu busuioc e nemaipomenită! Sunt gurmandă. Crede-mă că mă abțin foarte greu! – a adăugat Giulia.