Decodifică limbajul mașinii tale: ce îți spun zgomotele suspecte și cum le rezolvi

Foto: Freepik.com

O mașină rareori se strică din senin. Înainte de o defecțiune serioasă, ea „comunică” prin vibrații, mirosuri și, mai ales, prin sunete. Ignorarea unui zgomot nou — de multe ori acoperit cu volumul radioului — poate duce la reparații costisitoare sau chiar la riscuri în trafic.

Nu trebuie să fii mecanic ca să identifici problemele comune, ci doar atent la contextul în care apar. În acest ghid, analizăm cele mai frecvente sunete care ar trebui să te trimită la service.

Analizează sunetul la gropi

Drumurile urbane, presărate cu linii de tramvai, capace de canal și denivelări, pun o presiune enormă pe sistemul de suspensie și direcție. Dacă atunci când treci peste mici denivelări auzi un „cloncănit” înfundat sau o bătaie scurtă, metalică, venind din zona roților, este clar că articulațiile mașinii au de suferit.

De cele mai multe ori, acest zgomot nu indică o problemă catastrofală, ci o uzură firească a elementelor de legătură. Cel mai frecvent vinovat pentru acest sunet deranjant este o bieleta antiruliu care a prins joc. Aceasta este o componentă relativ simplă, care face legătura între bara stabilizatoare și amortizor, având rolul de a menține mașina plană în viraje. Deși piesa în sine nu este scumpă, ignorarea ei duce la scăderea stabilității în curbe și poate atrage după sine uzura altor componente mai costisitoare ale suspensiei.

Monitorizează zgomotul la frânare

Sistemul de frânare este, fără îndoială, cel mai important element de siguranță activă al mașinii. Orice sunet care apare în momentul apăsării pedalei de frână trebuie tratat cu maximă seriozitate.

Dacă auzi un scârțâit ascuțit, este de obicei semnul că materialul de fricțiune este pe sfârșite, iar senzorul acustic atinge discul. Este avertismentul final. Dacă sunetul devine grav, ca un hârâit de „fier pe fier”, înseamnă că plăcuța s-a consumat complet, iar suportul metalic distruge discul de frână. Pentru a evita costurile duble (înlocuirea discurilor), verifică oferta de placute de frana pe Autoeco imediat ce auzi primele semne de uzură. Alegerea unor componente de calitate, de la producători consacrați, nu doar că elimină zgomotele neplăcute, dar îți poate scurta distanța de oprire cu câțiva metri vitali.

Observă scârțâitul la pornire

Un sunet frecvent este șuieratul ascuțit care apare imediat după pornirea motorului, mai ales dimineața, pe vreme rece sau umedă. De obicei dispare rapid, motiv pentru care este adesea ignorat.

Zgomotul provine, de regulă, de la cureaua de accesorii (cureaua de alternator), care se uzează, se întinde sau nu mai este tensionată corect. Când patinează pe role, apare acest sunet. Riscul este ruperea curelei, ceea ce poate duce la pierderea servodirecției, neîncărcarea bateriei și, la unele modele, supraîncălzirea motorului.

Ascultă vuietul la viteză

Spre deosebire de zgomotele de articulație care se aud la viteză mică pe drumuri proaste, există sunete care devin evidente doar la viteze de croazieră. Un „vuiet” sau un „huruit” constant, care își mărește intensitatea odată cu viteza mașinii, indică de obicei probleme la rulmenții roților.

Un test simplu pe care îl poți face în siguranță, pe un drum liber, este să virezi ușor stânga-dreapta. Dacă zgomotul își schimbă tonalitatea sau dispare când virezi într-o anumită direcție, diagnosticul este aproape sigur: un rulment defect. Ignorarea acestei probleme este extrem de periculoasă. Un rulment distrus se poate bloca în mers, ceea ce poate duce la pierderea controlului volanului sau chiar la desprinderea roții.

Inspectează sistemul de evacuare

Dacă mașina ta începe brusc să sune ca o mașină de raliu sau ca un tractor, sursa este evidentă: sistemul de evacuare. Fisurile în toba de eșapament, ruginirea colierelor de prindere sau spargerea racordului flexibil sunt cauzele comune.

Dincolo de disconfortul fonic și de riscul de a primi o amendă pentru poluare fonică, o evacuare neetanșă prezintă un risc major pentru sănătate. Gazele de eșapament, care conțin monoxid de carbon, un gaz inodor și incolor, dar toxic, pot pătrunde în habitaclu, mai ales când stai pe loc la semafor. Dacă simți miros de gaze arse în mașină, deschide geamurile și mergi urgent la un service pentru a remedia etanșeitatea traseului de evacuare.

Mașina ta este un sistem complex, iar uzura este inevitabilă. Diferența dintre o defecțiune minoră și o problemă serioasă o face atenția la semnale. Zgomotele neobișnuite sunt avertismente clare: dacă le recunoști la timp și acționezi rapid, reparațiile pot fi simple și accesibile. Obișnuiește-te să „asculți” mașina — este cel mai la îndemână instrument de diagnosticare.

