  MENIU  
Home > Advertorial > Decodifică limbajul mașinii tale: ce îți spun zgomotele suspecte și cum le rezolvi

Decodifică limbajul mașinii tale: ce îți spun zgomotele suspecte și cum le rezolvi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Foto: Freepik.com

O mașină rareori se strică din senin. Înainte de o defecțiune serioasă, ea „comunică” prin vibrații, mirosuri și, mai ales, prin sunete. Ignorarea unui zgomot nou — de multe ori acoperit cu volumul radioului — poate duce la reparații costisitoare sau chiar la riscuri în trafic.

Nu trebuie să fii mecanic ca să identifici problemele comune, ci doar atent la contextul în care apar. În acest ghid, analizăm cele mai frecvente sunete care ar trebui să te trimită la service.

Analizează sunetul la gropi

Drumurile urbane, presărate cu linii de tramvai, capace de canal și denivelări, pun o presiune enormă pe sistemul de suspensie și direcție. Dacă atunci când treci peste mici denivelări auzi un „cloncănit” înfundat sau o bătaie scurtă, metalică, venind din zona roților, este clar că articulațiile mașinii au de suferit.

Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Recomandarea zilei

De cele mai multe ori, acest zgomot nu indică o problemă catastrofală, ci o uzură firească a elementelor de legătură. Cel mai frecvent vinovat pentru acest sunet deranjant este o bieleta antiruliu care a prins joc. Aceasta este o componentă relativ simplă, care face legătura între bara stabilizatoare și amortizor, având rolul de a menține mașina plană în viraje. Deși piesa în sine nu este scumpă, ignorarea ei duce la scăderea stabilității în curbe și poate atrage după sine uzura altor componente mai costisitoare ale suspensiei.

Monitorizează zgomotul la frânare

Sistemul de frânare este, fără îndoială, cel mai important element de siguranță activă al mașinii. Orice sunet care apare în momentul apăsării pedalei de frână trebuie tratat cu maximă seriozitate.

„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Recomandarea zilei

Dacă auzi un scârțâit ascuțit, este de obicei semnul că materialul de fricțiune este pe sfârșite, iar senzorul acustic atinge discul. Este avertismentul final. Dacă sunetul devine grav, ca un hârâit de „fier pe fier”, înseamnă că plăcuța s-a consumat complet, iar suportul metalic distruge discul de frână. Pentru a evita costurile duble (înlocuirea discurilor), verifică oferta de placute de frana pe Autoeco imediat ce auzi primele semne de uzură. Alegerea unor componente de calitate, de la producători consacrați, nu doar că elimină zgomotele neplăcute, dar îți poate scurta distanța de oprire cu câțiva metri vitali.

Observă scârțâitul la pornire

Un sunet frecvent este șuieratul ascuțit care apare imediat după pornirea motorului, mai ales dimineața, pe vreme rece sau umedă. De obicei dispare rapid, motiv pentru care este adesea ignorat.

Zgomotul provine, de regulă, de la cureaua de accesorii (cureaua de alternator), care se uzează, se întinde sau nu mai este tensionată corect. Când patinează pe role, apare acest sunet. Riscul este ruperea curelei, ceea ce poate duce la pierderea servodirecției, neîncărcarea bateriei și, la unele modele, supraîncălzirea motorului.

Ascultă vuietul la viteză

Spre deosebire de zgomotele de articulație care se aud la viteză mică pe drumuri proaste, există sunete care devin evidente doar la viteze de croazieră. Un „vuiet” sau un „huruit” constant, care își mărește intensitatea odată cu viteza mașinii, indică de obicei probleme la rulmenții roților.

Un test simplu pe care îl poți face în siguranță, pe un drum liber, este să virezi ușor stânga-dreapta. Dacă zgomotul își schimbă tonalitatea sau dispare când virezi într-o anumită direcție, diagnosticul este aproape sigur: un rulment defect. Ignorarea acestei probleme este extrem de periculoasă. Un rulment distrus se poate bloca în mers, ceea ce poate duce la pierderea controlului volanului sau chiar la desprinderea roții.

Inspectează sistemul de evacuare

Dacă mașina ta începe brusc să sune ca o mașină de raliu sau ca un tractor, sursa este evidentă: sistemul de evacuare. Fisurile în toba de eșapament, ruginirea colierelor de prindere sau spargerea racordului flexibil sunt cauzele comune.

Dincolo de disconfortul fonic și de riscul de a primi o amendă pentru poluare fonică, o evacuare neetanșă prezintă un risc major pentru sănătate. Gazele de eșapament, care conțin monoxid de carbon, un gaz inodor și incolor, dar toxic, pot pătrunde în habitaclu, mai ales când stai pe loc la semafor. Dacă simți miros de gaze arse în mașină, deschide geamurile și mergi urgent la un service pentru a remedia etanșeitatea traseului de evacuare.

Mașina ta este un sistem complex, iar uzura este inevitabilă. Diferența dintre o defecțiune minoră și o problemă serioasă o face atenția la semnale. Zgomotele neobișnuite sunt avertismente clare: dacă le recunoști la timp și acționezi rapid, reparațiile pot fi simple și accesibile. Obișnuiește-te să „asculți” mașina — este cel mai la îndemână instrument de diagnosticare.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Scărlătescu, ipostază rară alături de iubita lui: „M-a scos la plimbare”
Cătălin Scărlătescu, ipostază rară alături de iubita lui: „M-a scos la plimbare”
Alina Pușcaș, la un pas de accident: „Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva”
Alina Pușcaș, la un pas de accident: „Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Carmen Brumă și-a dat iubitul de gol. Ce a dezvăluit despre Mircea Badea. „Dacă aude că ai zis asta, jar mănânci!”
Carmen Brumă și-a dat iubitul de gol. Ce a dezvăluit despre Mircea Badea. „Dacă aude că ai zis asta, jar mănânci!”
Elle
Este anunțul momentului despre Simona Halep! Ce se întâmplă cu sportiva la un an de când s-a retras din tenis: „Mă bucur să revin”
Este anunțul momentului despre Simona Halep! Ce se întâmplă cu sportiva la un an de când s-a retras din tenis: „Mă bucur să revin”
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham: "A primit mesaje dure..."
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham: "A primit mesaje dure..."
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur
Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur
Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea
Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea
Dan Negru, despre părinții care nu își cresc copiii aproape de religie: „Nu le tăiați aripile. Lăsați-i să vadă bijuteria”
Dan Negru, despre părinții care nu își cresc copiii aproape de religie: „Nu le tăiați aripile. Lăsați-i să vadă bijuteria”
Adela Popescu vrea să slăbească pentru următorul sezon Insula Iubirii. Cum arată în costum de baie, la 39 de ani: „Voi fi top model internațional”
Adela Popescu vrea să slăbească pentru următorul sezon Insula Iubirii. Cum arată în costum de baie, la 39 de ani: „Voi fi top model internațional”
Cum arată Anna Török, soția lui Florin Piersic. Actorul și partenera lui, moment tandru la un eveniment recent
Cum arată Anna Török, soția lui Florin Piersic. Actorul și partenera lui, moment tandru la un eveniment recent
Observator News
Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Un oraş din România a anunţat că şterge toate datoriile mici ale tuturor locuitorilor
Libertatea pentru Femei
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Răsturnare de situație în cazul crimei din Cenei! Decizie de ultimă oră legată de copilul de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario
Răsturnare de situație în cazul crimei din Cenei! Decizie de ultimă oră legată de copilul de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario
ALARMANT! Zeci de români, uciși de gripă! Care sunt judeţele cu cele mai multe cazuri
ALARMANT! Zeci de români, uciși de gripă! Care sunt judeţele cu cele mai multe cazuri
Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii (CNPP)! Când vor primi seniorii banii în luna februarie?
Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii (CNPP)! Când vor primi seniorii banii în luna februarie?
Alertă sanitară! A fost confirmat primul caz de infectare în România cu virusul Chikungunya
Alertă sanitară! A fost confirmat primul caz de infectare în România cu virusul Chikungunya
TV Mania
Tragedie! O iubită concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit fulgerător la 40 de ani. Ce i-a adus sfârșitul „fetei cu cuțitul de aur”
Tragedie! O iubită concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit fulgerător la 40 de ani. Ce i-a adus sfârșitul „fetei cu cuțitul de aur”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton