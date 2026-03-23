Cum a transformat Maison Dadoo un buchet de flori de primăvară într-o amintire permanentă

Lalelele sunt, prin excelență, floarea care anunță că iarna s-a terminat. Un buchet lalele pe masă schimbă atmosfera unei încăperi întregi — aduce culoare, prospețime, promisiunea că urmează ceva bun. În februarie 2026, Grupul LEGO a preluat exact această energie și a transformat-o într-un eveniment pe care Bucureștiul nu îl mai văzuse: LEGO Botanicals Bloom Bar, găzduit la Maison Dadoo timp de două săptămâni pline.

Florile și românii: o relație mai complexă decât pare

Studiul comandat de Grupul LEGO pe 801 respondenți cu vârste între 18 și 55 de ani a deschis o fereastră sinceră spre obiceiurile florale ale românilor. Surpriza nu a venit din cât de des cumpără oamenii flori, ci din motivele pentru care o fac. Obligația și protocolul social sunt pe ultimul loc. În schimb, 53% asociază florile cu dragostea și afecțiunea, 50% cu aprecierea, iar 45% cu respectul față de cel care le primește.

Și mai relevantă este spontaneitatea: 36% dintre achizițiile din mediul urban nu sunt planificate. Florile nu mai așteaptă o dată în calendar — se cumpără când simți nevoia, pentru tine sau pentru alții. Femeile (90%) le cumpără mai des decât bărbații (84%), iar pentru Gen Z, gestul a căpătat o dimensiune aproape meditativă: 57% le aleg ca act de self-care, nu ca obligație socială.

Un buchet de flori de primăvară care nu se ofilește

La Bloom Bar, un buchet de flori de primavara arăta cu adevărat deosebit. Se construia pe loc, din piese LEGO, prin meniul inedit Povești de Dragoste Construite Piesă cu Piesă — o invitație la creativitate, răbdare și conexiune reală.

Evenimentele principale au marcat Valentine’s Day (13–14 februarie) și Dragobete (24 februarie), două zile în care atelierul Maison Dadoo a pulsat cu energia celor care construiau împreună, cu mâinile lor, ceva ce urma să rămână. Participanții activi pe Instagram LEGO România au avut și șansa de a câștiga premii prin concursul organizat special pentru aceste ocazii.

Colecția LEGO Botanicals include seturi gândite tocmai pentru această experiență: Buchetul lalele (11501), Frumosul buchet de flori roz (10342) și Buchetul de trandafiri (10328) — fiecare o declarație estetică permanentă, care nu necesită apă, nu se ofilește și rămâne la fel de frumoasă după ani de zile. Studiul confirmă că 59% dintre români consideră esențial modul de prezentare al unui buchet, iar LEGO Botanicals răspunde exact acestei sensibilități.

„Valentine’s Day este un moment pentru a sărbători relațiile importante din viața ta, iar LEGO Botanicals a oferit o modalitate de a se reuni și de a crea amintiri de neuitat.” — Fiorella Groves, Senior Design Manager, LEGO Group

Despre Maison Dadoo L’Atelier

Maison Dadoo este o florarie online cu livrare rapidă în București și Ilfov, cu buchete exclusiviste create manual din cele mai proaspete flori ale sezonului. Atelierul stradal de pe Strada Lt. Av. Radu Beller este totodată un spațiu fizic în care vitrinele se reinventează cu fiecare anotimp, consilierea pentru plante de interior este parte din serviciu, iar fiecare comandă este însoțită de o cartolină personalizată gratuită.

Foto: Pexels

