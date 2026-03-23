Tipuri de proteze dentare: care este soluția potrivită pentru tine?

Pierderea unuia sau mai multor dinți este o problemă frecventă, iar stomatologia modernă oferă mai multe soluții eficiente pentru refacerea danturii. Alegerea tipului de proteză dentară depinde de mai mulți factori: numărul de dinți lipsă, starea osului, bugetul și recomandarea medicului dentist. Într-un cabinet stomatologic, medicul va analiza fiecare caz în parte și va propune varianta potrivită. Iată care sunt cele mai frecvente tipuri de proteze dentare și când se recomandă fiecare.

Proteza totală mobilă acrilică

Proteza totală mobilă acrilică este indicată atunci când toți dinții de pe o arcadă lipsesc. Este una dintre cele mai vechi și cunoscute soluții din stomatologie.

Când se recomandă:

  • când pacientul nu mai are niciun dinte pe maxilar sau mandibulă
  • când nu există suficient os pentru implanturi
  • când se caută o soluție accesibilă ca preț

Avantaje:

  • cost redus
  • se realizează relativ rapid
  • îmbunătățește funcția masticatorie și aspectul estetic
Dezavantaje:

  • este mobilă și poate avea stabilitate redusă
  • necesită acomodare
  • se scoate zilnic pentru igienizare

Proteza fixă (punte dentară)

Proteza fixă este o soluție clasică, folosită atunci când lipsesc unul sau câțiva dinți, iar dinții vecini sunt sănătoși și pot susține lucrarea.

Când se recomandă:

  • lipsa unuia sau mai multor dinți consecutivi
  • existența unor dinți vecini solizi
  • pacientul își dorește o soluție fixă

Avantaje:

  • nu se scoate din gură
  • senzație apropiată de dinții naturali
  • estetică bună

Dezavantaje:

  • presupune șlefuirea dinților vecini
  • nu previne pierderea osoasă în zona dintelui lipsă

Proteza scheletată

Proteza scheletată este o proteză parțial mobilă, realizată pe un suport metalic, mult mai stabil decât proteza acrilică clasică.

Când se recomandă:

  • când lipsesc mai mulți dinți, dar nu toți
  • când există dinți restanți care pot susține proteza
  • când se dorește mai multă stabilitate

Avantaje:

  • stabilitate mai bună decât proteza acrilică
  • mai subțire și mai confortabilă
  • distribuie mai bine forțele masticatorii

Dezavantaje:

  • este tot o proteză mobilă
  • necesită controale periodice la dentist

Proteza fixă pe implanturi

Aceasta este una dintre cele mai moderne soluții oferite de stomatologia actuală. Proteza fixă pe implanturi se sprijină pe implanturi dentare inserate în os.

Când se recomandă:

  • când lipsesc mai mulți sau toți dinții
  • când pacientul își dorește o soluție fixă, stabilă
  • când există suficient os sau acesta poate fi augmentat

Avantaje:

  • stabilitate foarte bună
  • nu se scoate din gură
  • aspect și funcție foarte apropiate de dinții naturali
  • previne resorbția osoasă

Dezavantaje:

  • cost mai ridicat
  • necesită intervenție chirurgicală

Ce variantă este potrivită pentru tine?

Nu există o soluție universală. Alegerea tipului de proteză dentară trebuie făcută împreună cu medicul dentist, după un consult amănunțit într-un cabinet stomatologic.

Fiecare pacient are nevoi diferite, iar scopul final al stomatologiei moderne este același: confort, funcționalitate și un zâmbet sănătos.

Dacă te confrunți cu lipsa dinților sau cu probleme de masticație, o evaluare corectă te poate ajuta să alegi soluția potrivită pentru tine.

