Tipuri de proteze dentare: care este soluția potrivită pentru tine?
.
Pierderea unuia sau mai multor dinți este o problemă frecventă, iar stomatologia modernă oferă mai multe soluții eficiente pentru refacerea danturii. Alegerea tipului de proteză dentară depinde de mai mulți factori: numărul de dinți lipsă, starea osului, bugetul și recomandarea medicului dentist. Într-un cabinet stomatologic, medicul va analiza fiecare caz în parte și va propune varianta potrivită. Iată care sunt cele mai frecvente tipuri de proteze dentare și când se recomandă fiecare.
Proteza totală mobilă acrilică
Proteza totală mobilă acrilică este indicată atunci când toți dinții de pe o arcadă lipsesc. Este una dintre cele mai vechi și cunoscute soluții din stomatologie.
Când se recomandă:
când pacientul nu mai are niciun dinte pe maxilar sau mandibulă
când nu există suficient os pentru implanturi
când se caută o soluție accesibilă ca preț
Avantaje:
cost redus
se realizează relativ rapid
îmbunătățește funcția masticatorie și aspectul estetic