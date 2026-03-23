Ce este testosteronul, care sunt cauzele scăderii lui și ce trebuie făcut

Testosteronul reprezintă principalul hormon steroid din grupul androgenilor și este un mesager chimic, derivat din colesterol, care joacă un rol fundamental în dezvoltarea caracteristicilor masculine și în menținerea echilibrului fiziologic general.

Ce este testosteronul

Deși este asociat în mod tradițional cu masculinitatea, acest hormon este esențial pentru ambele sexe, deoarece influențează în mod direct densitatea osoasă, metabolismul grăsimilor, forța musculară și starea de spirit.

Unde și cum este format testosteronul

Producția de testosteron este controlată de sistemul endocrin și este localizată în structuri anatomice diferite, în funcție de sex.

În cazul bărbaților, cea mai mare parte a testosteronului este sintetizată la nivelul testiculelor, în celulele specializate numite celule Leydig, și o cantitate neglijabilă provine din glandele suprarenale.

La femei, producția de testosteron este împărțită între ovare și glandele suprarenale. O parte din hormon este generată și prin conversia altor precursori direct în țesuturile periferice, cum este cel adipos.

Mecanismul prin care se formează testosteronul este unul ierarhic și începe în creier, prin activarea axei hipotalamo-hipofizo-gonadale. Totul pornește de la hipotalamus, care eliberează hormonul eliberator al gonadotropinelor pentru a stimula glanda hipofiză să secrete hormonul luteinizant în fluxul sangvin. Acest mesager hormonal călătorește până la organele țintă, unde se leagă de receptori specifici și declanșează o serie de reacții enzimatice complexe care transformă moleculele de colesterol în testosteron.

Acest flux continuu de producție este reglat printr-un sistem de feedback negativ, care îi permite organismului să detecteze concentrația de hormon din sânge și să oprească sau să reia sinteza pentru a preveni fluctuațiile periculoase.

Nivelul de testosteron, în funcție de gen și vârstă

Nivelul de testosteron din organismul uman este variabil și evoluează constant în funcție de gen și de etapele cronologice ale vieții.

În copilărie, diferențele dintre băieți și fete în ceea ce privește nivelul de testosteron sunt minime – ambele grupuri au valori scăzute ale acestui hormon.

Schimbarea majoră apare odată cu instalarea pubertății, când hipotalamusul activează axa hormonală care stimulează producția masivă de androgeni. La băieți, nivelul de testosteron crește exponențial și atinge un prag de aproximativ zece până la douăzeci de ori mai mare decât cel al fetelor. Această creștere este responsabilă pentru maturizarea organelor sexuale, creșterea masei musculare și apariția pilozității faciale. La fete, deși creșterea este mult mai modestă, testosteronul devine un precursor vital pentru producția de estrogeni și un factor determinant în menținerea libidoului și a sănătății osoase.

Apogeul producției de testosteron este atins, în general, la sfârșitul adolescenței și în prima parte a decadei a treia de viață, perioadă în care vitalitatea fizică și capacitatea reproductivă sunt la niveluri maxime. După vârsta de 30 de ani, biologia masculină intră într-o fază de declin gradual și constant, iar nivelul de testosteron scade în medie cu aproximativ 1% pe an. Acest proces, numit andropauză, nu este unul brusc, ci o diminuare lentă care poate duce, în timp, la reducerea masei musculare, acumularea de țesut adipos și scăderea nivelului de energie. Spre deosebire de bărbați, unde declinul este liniar, femeile experimentează o scădere mai abruptă a hormonilor androgeni în perioada premergătoare menopauzei, ceea ce poate influența negativ densitatea minerală osoasă și funcția cognitivă.

La vârste înaintate, diferențele dintre sexe tind să se atenueze, deși bărbații păstrează în continuare niveluri semnificativ mai ridicate de testosteron liber în comparație cu femeile.

Ce rol are testosteronul în organism

Testosteronul exercită o influență majoră asupra întregului organism uman. Deși este catalogat drept un hormon sexual, acțiunea sa se manifestă la nivelul aproape fiecărui tip de țesut, de la măduva spinării și celulele musculare până la neuronii din cortexul cerebral.

Rolul său principal începe încă din etapa intrauterină, unde dirijează diferențierea sexuală, însă adevărata sa complexitate este evidentă la maturitate, când testosteronul devine un reglator al compoziției corporale și al echilibrului energetic.

În sistemul musculo-scheletic, testosteronul acționează ca un agent anabolic primar și este responsabil pentru stimularea sintezei proteinelor și creșterea masei musculare, proces esențial pentru forța fizică și mobilitate. Concomitent, acesta joacă un rol important în menținerea densității minerale osoase prin stimularea mineralizării și prevenirea resorbției osoase, protejând astfel scheletul împotriva fragilității și a osteoporozei pe măsură ce organismul înaintează în vârstă.

Din punct de vedere metabolic, acest hormon influențează modul în care corpul stochează și arde grăsimile. Un nivel optim de testosteron este asociat cu o sensibilitate ridicată la insulină și cu prevenirea acumulării de țesut adipos visceral, care este adesea legat de bolile cardiovasculare.

Dincolo de aspectele fizice, testosteronul are un impact major asupra funcționării sistemului nervos central și modelează comportamentul, funcția cognitivă și starea emoțională. Nivelurile adecvate de testosteron sunt corelate cu o capacitate de concentrare sporită, o memorie spațială mai bună și o stare generală de încredere și determinare; el acționează ca un protector împotriva simptomelor depresive și a anxietății.

În sfera reproductivă, testosteronul este motorul care susține libidoul și funcția erectilă la bărbați. Acesta este absolut necesar pentru producția și maturizarea spermatozoizilor, proces cunoscut sub numele de spermatogeneză.

Nivel de testosteron scăzut

Scăderea nivelului de testosteron sub pragul optim fiziologic, cunoscută medical sub numele de hipogonadism, reprezintă o problemă de sănătate complexă.

Ce cauze are scăderea nivelului de testosteron

Declinul hormonal este o componentă naturală a senescenței, însă există și cauze care accelerează acest fenomen în societatea modernă. Cauzele sunt extrem de diverse și pot varia de la factori genetici și patologici până la influențe externe ce țin de stilul de viață.

O categorie majoră de cauze este reprezentată de factorii metabolici și de stil de viață. Dintre aceștia, obezitatea ocupă un rol central și deseori subestimat. Țesutul adipos în exces este un depozit de energie dar și un organ endocrin activ care conține enzima aromatază, responsabilă pentru conversia testosteronului în estrogen. Se creează astfel un cerc vicios care reduce progresiv disponibilitatea androgenilor în organism. Această rezistență metabolică este frecvent agravată de sedentarism, de un regim alimentar bogat în zaharuri procesate și de privarea cronică de somn. Odihna insuficientă este unul dintre cei mai rapizi factori de inhibare a secreției de testosteron care are loc în timpul nopții.

Factorii patologici și medicali constituie o altă cauză în diagnosticul nivelului scăzut de testosteron, și includ afecțiuni ale organelor direct responsabile de producție sau ale centrilor de comandă din creier. Bolile cronice precum diabetul de tip 2, insuficiența renală sau bolile hepatice pot perturba sever echilibrul hormonal, la fel cum pot face și traumatismele fizice, infecțiile sau intervențiile chirurgicale la nivelul testiculelor. De asemenea, utilizarea anumitor medicamente pe termen lung (cum ar fi opioidele pentru gestionarea durerii, steroizii anabolizanți auto-administrați sau unele tipuri de chimioterapice) poate suprima capacitatea organismului de a produce testosteron pe căi naturale.

În plan psihologic, stresul cronic reprezintă principalul inamic deoarece secreția prelungită de cortizol, hormonul stresului, are un efect antagonist direct asupra testosteronului și blochează semnalele transmise de la hipotalamus către aparatul reproductiv. Expunerea la poluanți de mediu, cunoscuți sub numele de perturbatori endocrini, prezenți în diverse materiale plastice sau pesticide, adaugă o presiune suplimentară asupra sistemului hormonal.

Care sunt semnele și simptomele scăderii nivelului de testosteron și ce schimbări poate produce în organism

Deoarece receptorii de testosteron sunt distribuiți în aproape toate sistemele majore ale corpului, o scădere semnificativă a acestui hormon declanșează o reacție în lanț care alterează calitatea vieții și funcționarea biologică.

Cele mai vizibile simptome inițiale apar, de obicei, în planul energiei și al vitalității, unde pacienții raportează o stare de oboseală cronică, o diminuare a motivației și o rezistență scăzută la efortul fizic obișnuit.

Schimbările produse de un nivel scăzut de testosteron duc și la o reconfigurare a compoziției corporale. Scade masa musculară și forța fizică și, în același timp, se acumulează progresiv țesut adipos, în special în zona abdominală și la nivelul glandelor mamare. Mai mult, pe termen lung, deficitul androgenic afectează densitatea minerală osoasă, ceea ce crește riscul de osteoporoză și fracturi, deoarece testosteronul nu mai poate susține procesul de remodelare osoasă necesar pentru menținerea unui schelet puternic.

Sfera psihologică și cognitivă resimte, de asemenea, impactul acestui dezechilibru hormonal prin schimbări subtile, dar persistente, ale stării de spirit și ale funcțiilor executive. Persoanele cu testosteron scăzut se confruntă frecvent cu episoade de iritabilitate, anxietate sau chiar depresie clinică, și își pierd deseori entuziasmul pentru activitățile care le aduceau plăcere anterior. Din punct de vedere cognitiv, se poate observa o scădere a capacității de concentrare, dificultăți de memorare și o senzație generală de ceață mintală.

Nu în ultimul rând, funcția reproductivă și sănătatea cardiovasculară sunt direct compromise. Simptomele variază de la scăderea dramatică a libidoului și disfuncția erectilă până la reducerea volumului ejaculat și scăderea fertilității. La nivel sistemic, testosteronul scăzut este asociat cu modificări ale profilului lipidic și ale metabolismului glucozei, ceea ce poate conduce la instalarea sindromului metabolic și la creșterea riscului de boli cardiovasculare.

Testosteronul în exces

Testosteronul în exces reprezintă o stare patologică sau indusă la fel de complexă ca și deficitul, capabilă să genereze dezechilibre severe în dinamica organismului uman. Prezența unor niveluri excesive perturbă mecanismele de autoreglare ale corpului și forțează organele vitale să funcționeze într-un regim de stres metabolic constant.

Care sunt cauzele testosteronului în exces

Cauzele testosteronului în exces pot fi clasificate în factori endogeni, rezultați din disfuncții interne ale glandelor endocrine, și factori exogeni, care sunt, de obicei, legați de intervenții externe sau de consumul de substanțe cu rol hormonal.

În sfera cauzelor naturale sau patologice, excesul de testosteron este frecvent corelat cu prezența unor tumori, fie ele benigne sau maligne, localizate la nivelul testiculelor sau al glandelor suprarenale, care încep să secrete hormoni în mod necontrolat, independent de semnalele creierului.

La femei, cea mai comună cauză de hiperandrogenism este sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune endocrină complexă care determină o producție excesivă de hormoni masculini și afectează ciclul menstrual și fertilitatea.

Totuși, în societatea contemporană, cea mai frecventă cauză a nivelurilor extrem de ridicate de testosteron rămâne administrarea exogenă, respectiv utilizarea steroizilor anabolizanți pentru îmbunătățirea performanțelor sportive sau a aspectului fizic, precum și dozarea incorectă în cadrul terapiilor de substituție hormonală.

Simptome ale testosteronului în exces

Simptomatologia testosteronului în exces se manifestă printr-o serie de schimbări fizice și comportamentale care reflectă supra-stimularea receptorilor androgenici din țesuturi.

La nivel cutanat, excesul de hormon stimulează glandele sebacee și provoacă acnee severă și ten gras. La nivelul scalpului poate accelera alopecia androgenică și poate agrava căderea părului.

În mod paradoxal, la bărbați, un nivel prea mare de testosteron poate duce la micșorarea testiculelor și la scăderea producției de spermatozoizi, deoarece creierul detectează abundența de hormon și oprește semnalele naturale de producție, transformând uneori surplusul de testosteron în estrogen. Acest lucru poate cauza și creșterea țesutului mamar.

Impactul asupra sănătății sistemice și al echilibrului psihic este la fel de pronunțat. Excesul de testosteron este asociat cu o creștere periculoasă a numărului de globule roșii, proces care îngroașă sângele și ridică semnificativ riscul de hipertensiune, atac de cord sau accident vascular cerebral.

Din punct de vedere comportamental, persoanele cu niveluri prea ridicate de testosteron pot prezenta stări de agresivitate nejustificată, iritabilitate extremă, tulburări de somn și schimbări bruște de dispoziție, ceea ce poate afecta integrarea socială și stabilitatea emoțională.

Excesul de testosteron la femei

Excesul de testosteron la femei, o afecțiune medicală cunoscută sub denumirea de hiperandrogenism, reprezintă o perturbare endocrină semnificativă care afectează funcția reproductivă, aspectul fizic și sănătatea metabolică pe termen lung.

Simptomele sunt, de cele mai multe ori, vizibile și pot avea un impact psihologic profund asupra femeilor. Pot apărea modificări dermatologice și capilare. Hirsutismul, definit prin creșterea excesivă a părului în zone specifice bărbaților, cum ar fi fața, pieptul sau spatele, este unul dintre cele mai comune semne. Frecvent pot apărea și acnee severă, ten gras și rărirea părului de pe scalp, similar alopeciei masculine. În cazurile mai severe de virilizare, pot apărea îngroșarea vocii, mărirea clitorisului și o creștere nefirească a masei musculare, semne care indică o expunere prelungită la niveluri foarte ridicate de testosteron.

Dincolo de aspectele estetice, excesul de testosteron perturbă grav ciclul menstrual și poate duce la perioade neregulate sau la absența completă a ovulației, ceea ce face ca infertilitatea să fie o consecință frecventă a acestei afecțiuni.

Pe plan metabolic, femeile cu testosteron ridicat prezintă un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2, dislipidemie și boli cardiovasculare, din cauza asocierii strânse dintre androgeni și depunerea grăsimii în zona abdominală.

Terapia de substituție cu testosteron

Terapia de substituție cu testosteron reprezintă o intervenție terapeutică hormonală concepută pentru a restabili nivelurile fiziologice de androgeni la bărbații care suferă de hipogonadism clinic confirmat.

Această formă de tratament nu este o metodă de îmbunătățire artificială a performanței, ci o necesitate medicală menită să corecteze un deficit care afectează funcționarea normală a întregului organism.

Decizia de a iniția o astfel de terapie se bazează pe o corelație strictă între simptomatologia pacientului, precum oboseala extremă sau disfuncția erectilă, și valorile scăzute ale testosteronului liber și total confirmate prin analize repetate de sânge.

Implementarea terapiei de substituție se poate realiza prin diverse modalități de administrare, fiecare cu avantaje specifice în funcție de stilul de viață și nevoile metabolice ale pacientului. Cele mai frecvente metode includ injecțiile intramusculare cu esteri de testosteron, care oferă o eliberare susținută pe parcursul mai multor zile sau săptămâni, și gelurile transdermice, care permit o absorbție zilnică mai stabilă și mai apropiată de ritmul circadian natural al corpului. Există, de asemenea, variante precum plasturii cutanați, implanturile subcutanate de tip pelete sau capsulele orale de ultimă generație, toate cu scopul comun de a readuce concentrația hormonală în intervalul optim de referință.

Beneficiile clinice ale unei terapii de substituție bine gestionate sunt, de cele mai multe ori, transformatoare. Pacienții raportează frecvent creșterea masei musculare și reducerea țesutului adipos visceral, creșterea libidoului și o stabilizare a stării de spirit. Terapia acționează și ca un factor protector împotriva declinului cognitiv și a simptomelor depresive asociate deficitului androgenic. În plus, reglarea nivelului de testosteron poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și profilul metabolic general, și reduce riscurile asociate cu sindromul metabolic și bolile cardiovasculare pe termen lung.

Cu toate acestea, terapia de substituție cu testosteron nu este lipsită de riscuri și necesită o monitorizare medicală riguroasă pentru a evita efectele secundare adverse. Printre cele mai importante precauții se numără monitorizarea nivelului de hemoglobină și hematocrit, deoarece testosteronul stimulează producția de globule roșii, ceea ce poate duce la îngroșarea sângelui dacă dozele nu sunt ajustate corect. De asemenea, trebuie monitorizată constant sănătatea prostatei și nivelul de estrogen, deoarece organismul poate converti surplusul de testosteron în hormoni feminini.

Ce să faci pentru a regla secreția de testosteron

Reglarea secreției de testosteron pe cale naturală depinde în mod direct de interacțiunea dintre stilul de viață, nutriție și gestionarea stresului fiziologic.

Principala măsură este reprezentată de calitatea și durata somnului, fiindcă cea mai mare parte a producției zilnice de testosteron are loc în timpul fazelor profunde ale odihnei nocturne. Studiile clinice demonstrează că privarea de somn, chiar și pentru perioade scurte, poate reduce nivelul de testosteron cu procente semnificative, deoarece corpul prioritizează supraviețuirea în fața funcțiilor reproductive sub presiunea oboselii cronice.

În strânsă legătură cu odihna, gestionarea stresului psihic prin tehnici de relaxare joacă un rol important, având în vedere că un nivel ridicat de cortizol poate bloca sinteza testosteronului la nivel testicular.

Activitatea fizică, în special antrenamentul de rezistență cu greutăți și exercițiile de înaltă intensitate, constituie un alt factor determinant în stimularea secreției de testosteron. Aceste forme de efort provoacă un răspuns adaptativ al organismului, care intensifică producția de testosteron pentru a susține repararea țesutului muscular și creșterea forței. Totuși, este esențială evitarea supra-antrenamentului, deoarece efortul fizic excesiv, fără perioade adecvate de recuperare, poate produce efectul invers și declanșează o scădere a nivelului hormonal ca mecanism de protecție împotriva epuizării sistemice.

Nutriția echilibrată completează măsurile de reglare și oferă organismului materia primă necesară pentru sinteza hormonală. Deoarece testosteronul este derivat din colesterol, includerea grăsimilor sănătoase în dietă, alături de un aport adecvat de zinc, magneziu și vitamina D, este fundamentală pentru buna funcționare a celulelor Leydig. În același timp, menținerea unei greutăți corporale optime prin evitarea zaharurilor rafinate și a excesului caloric previne conversia testosteronului în estrogen în țesutul adipos.

