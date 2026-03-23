Cum funcționează ortezele de umăr și braț în stabilizarea articulației

Articulația umărului este una dintre cele mai mobile și mai complexe articulații ale corpului. Această mobilitate mare permite realizarea unei varietăți de mișcări, de la ridicarea brațului până la rotații ample, însă în același timp face ca zona să fie mai vulnerabilă la accidentări sau suprasolicitare.

În situațiile în care apare o leziune sau după o intervenție chirurgicală, medicii recomandă adesea utilizarea unei orteze de umăr şi braț.

Ortezele sunt dispozitive medicale concepute pentru a susține și stabiliza articulațiile afectate. În cazul umărului și al brațului, ele pot reduce mișcările nedorite, pot diminua durerea și pot contribui la procesul de recuperare. Deși pot părea simple accesorii, rolul lor este foarte important în protejarea articulației și în prevenirea agravării problemelor existente.

Ce sunt ortezele de umăr și braț

O orteză de umăr sau de braț este un dispozitiv medical realizat din materiale textile rezistente, uneori combinate cu elemente rigide sau benzi elastice. Ea se fixează în jurul umărului, al brațului sau al toracelui și are rolul de a menține articulația într-o poziție stabilă.

Scopul principal al unei astfel de orteze este de a limita mișcările care ar putea provoca durere sau ar putea întârzia vindecarea. În același timp, ea oferă sprijin musculaturii și ligamentelor din zonă, reducând solicitarea asupra articulației.

În funcție de tipul leziunii sau de recomandarea medicului, orteza poate oferi o imobilizare completă sau doar o stabilizare parțială. Unele modele permit o mobilitate controlată, astfel încât pacientul să poată face mișcări limitate fără a risca agravarea leziunii.

De ce este importantă stabilizarea articulației umărului

Umărul este format din mai multe structuri care lucrează împreună pentru a permite mișcarea brațului. Oasele, ligamentele, mușchii și tendoanele trebuie să fie bine coordonate pentru ca articulația să funcționeze corect. Atunci când apare o accidentare, echilibrul dintre aceste elemente poate fi afectat.

Fără stabilizare, mișcările zilnice pot pune presiune pe zona afectată și pot întârzia vindecarea. Chiar și gesturi simple, cum ar fi ridicarea unui obiect sau întinderea brațului, pot provoca durere sau pot agrava leziunea.

Ortezele ajută la menținerea articulației într-o poziție sigură. Ele reduc amplitudinea mișcărilor și oferă sprijin structurilor afectate, permițând organismului să se refacă în condiții mai bune.

Situații în care sunt recomandate ortezele

Ortezele de umăr și braț sunt utilizate într-o varietate de situații medicale. Ele sunt frecvent recomandate după luxații de umăr, fracturi ale claviculei sau ale brațului, rupturi de ligamente sau inflamații severe ale tendoanelor.

După intervenții chirurgicale la nivelul umărului, medicii indică adesea purtarea unei orteze pentru a proteja zona operată. În această perioadă, mișcările trebuie controlate cu atenție pentru a evita complicațiile.

Ortezele pot fi utile și în cazul suprasolicitării musculare sau al durerilor cronice de umăr. Ele oferă suport și reduc tensiunea asupra articulației, contribuind la ameliorarea disconfortului.

Cum funcționează ortezele în stabilizarea articulației

Funcționarea unei orteze se bazează pe mai multe mecanisme simple, dar eficiente. În primul rând, ea limitează mișcările care pot provoca durere sau pot agrava leziunea. Prin restricționarea acestor mișcări, articulația este protejată și are timp să se refacă.

În al doilea rând, orteza susține greutatea brațului. În mod normal, umărul suportă o mare parte din greutatea brațului, iar după o accidentare acest lucru poate deveni dificil. Orteza distribuie această greutate și reduce presiunea asupra articulației.

Un alt efect important este stabilizarea poziției brațului. Prin menținerea unei poziții corecte, orteza ajută la alinierea structurilor articulare și la reducerea inflamației.

În plus, unele orteze oferă o compresie ușoară asupra zonei afectate. Această compresie poate îmbunătăți circulația și poate reduce umflarea.

Tipuri de orteze pentru umăr și braț

Există mai multe tipuri de orteze, fiecare fiind concepută pentru o anumită situație. Unele modele sunt simple și au rolul de a susține brațul într-o poziție de repaus. Acestea sunt adesea folosite după luxații sau fracturi.

Alte modele sunt mai complexe și includ curele sau sisteme de ajustare care permit stabilizarea umărului în mai multe puncte. Acestea sunt utilizate în recuperări mai dificile sau după intervenții chirurgicale.

Există și orteze care permit o mobilitate controlată. Ele sunt folosite în etapele de recuperare în care pacientul începe să își recapete treptat mobilitatea, dar are încă nevoie de sprijin.

Beneficiile utilizării unei orteze

Unul dintre cele mai importante beneficii este reducerea durerii. Prin limitarea mișcărilor și prin susținerea brațului, orteza scade presiunea asupra articulației și ajută la diminuarea disconfortului.

De asemenea, ortezele contribuie la prevenirea mișcărilor bruște sau necontrolate. În timpul activităților zilnice, este ușor să facem gesturi instinctive care pot afecta zona rănită. Orteza funcționează ca o barieră de protecție împotriva acestor mișcări.

Un alt avantaj este faptul că ele sprijină procesul de recuperare. Menținerea articulației într-o poziție stabilă permite ligamentelor și tendoanelor să se vindece mai eficient.

Pentru mulți pacienți, purtarea unei orteze oferă și o senzație de siguranță. Ei se simt mai încrezători în mișcările lor și sunt mai puțin temători în activitățile zilnice.

Adaptarea la purtarea unei orteze

La început, purtarea unei orteze poate părea incomodă. Brațul este menținut într-o poziție fixă, iar mișcările sunt limitate. Aceste lucruri pot crea senzația de rigiditate sau disconfort în primele zile.

Cu timpul, corpul se adaptează, iar pacientul începe să se obișnuiască cu dispozitivul. Este important ca orteza să fie ajustată corect, astfel încât să ofere sprijin fără a provoca presiune excesivă.

Respectarea recomandărilor medicale este esențială. Purtarea ortezei pentru perioada indicată ajută la o recuperare mai sigură și reduce riscul de complicații.

Foto: Catena

