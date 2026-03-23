De ce botoxul nu este suficient pentru a preveni îmbătrânirea feței? Află abordarea completă: 4 piloni esențiali

De ce botoxul nu este suficient pentru a preveni îmbătrânirea feței? Află abordarea completă: 4 piloni esențiali

Există un moment subtil în viața fiecărei femei în care reflexia din oglindă începe să spună o altă poveste. Nu una dramatică, ci una fină: liniile de expresie devin mai vizibile, conturul feței își pierde din fermitate, iar luminozitatea pielii nu mai este aceeași. De cele mai multe ori, primul gând este simplu: nevoia de botox.

În realitate, explică Dr. Ina Petrescu – Medic Chirurg Plastician, că îmbătrânirea facială este un proces complex, care nu poate fi tratat eficient printr-o singură procedură. „Botoxul este un instrument extrem de valoros în prevenirea îmbătrânirii feței, dar nu este suficient”, subliniază aceasta.

O strategie corectă de rejuvenare facială are la bază patru piloni esențiali: neuromodulatoarele, volumizarea, calitatea pielii și biostimulatoarele de collagen propriu.

Neuromodulatoarele: rolul real al botoxului

Botoxul acționează la nivel muscular, relaxând selectiv mușchii responsabili de ridurile dinamice — acele linii care apar în timpul expresiilor faciale. Este deosebit de eficient în zona frunții, a glabelei și în jurul ochilor.

Utilizat corect și la momentul potrivit, poate preveni adâncirea ridurilor și transformarea acestora în linii permanente. Cu toate acestea, botoxul nu poate reda volumul pierdut, nu îmbunătățește textura pielii și nu stimulează producția de colagen în profunzime.

„Atunci când pacientele spun că fața pare obosită sau că ‘a căzut’, problema nu este exclusiv musculară”, explică dr. Ina Petrescu. Relaxarea mușchilor nu poate ridica pomeții și nici redefini conturul facial.

Volumizarea: cheia suportului structural

Un element esențial al îmbătrânirii este pierderea de volum. În timp, compartimentele de grăsime facială se atrofiază, structura osoasă suferă modificări subtile, iar ligamentele devin mai laxe.

Aceste transformări duc la apariția șanțurilor nazolabiale, la accentuarea cearcănelor și la pierderea conturului facial.

Volumizarea cu acid hialuronic are rolul de a reface suportul structural pierdut, fără a modifica trăsăturile naturale. „Nu vorbim despre exagerare, ci despre restabilirea proporțiilor și a echilibrului feței”, punctează medicul.

Atunci când este combinată cu neuromodulatoarele, volumizarea contribuie la un rezultat armonios: ridurile sunt relaxate, iar structura feței este susținută din interior.

Calitatea pielii: fundația unui rezultat reușit

Chiar și în prezența unui volum corect și a unei musculaturi relaxate, rezultatul nu este complet dacă pielea nu are o calitate bună.

Textura neuniformă, porii dilatați și lipsa de luminozitate pot compromite aspectul final, motiv pentru care calitatea pielii reprezintă un pilon esențial, adesea subestimat.

Proceduri precum microneedling-ul, tratamentele laser și terapiile profesionale de skincare contribuie la stimularea colagenului, uniformizarea texturii și redarea luminozității pielii.

„Întinerirea reală nu înseamnă doar ștergerea ridurilor, ci și recâștigarea unei pieli sănătoase, luminoase”, adaugă dr. Petrescu.

Biostimulatoarele: investiția pe termen lung

Biostimularea reprezintă un alt pilon esențial în abordarea îmbătrânirii faciale. Tratamente precum Sculptra și Radiesse nu acționează prin umplere directă, ci prin stimularea producției proprii de colagen.

Pe măsură ce această producție scade odată cu vârsta, biostimulatorii contribuie la îmbunătățirea fermității și elasticității pielii, oferind rezultate progresive și naturale.

„Nu tratăm doar efectele vizibile ale îmbătrânirii, ci intervenim asupra mecanismelor din spate”, explică medicul.

De ce nu funcționează soluțiile izolate

Îmbătrânirea feței este un proces stratificat, care implică simultan mișcarea musculară, pierderea de volum, modificările structurale și degradarea calității pielii.

Prin urmare, utilizarea exclusivă a botoxului înseamnă tratarea unui singur mecanism dintr-un sistem mult mai complex.

În practica medicală, planurile de tratament sunt personalizate în funcție de nevoile fiecărei paciente.

Echilibrul, nu excesul

Un tratament estetic complet nu presupune un număr mare de proceduri, ci o abordare echilibrată și adaptată fiecărui tip de îmbătrânire.

„Nu înseamnă mai mult, ci mai corect. Înseamnă să înțelegem cum îmbătrânește fiecare față și să intervenim etapizat, cu respect pentru naturalețe”, concluzionează dr. Ina Petrescu. 

