Dima Trofim, despre perioada de doliu: „Am trecut cu foarte mare greutate”

Dima Trofim, în vârstă de 30 de ani, filma pentru emisiunea „Ultimul Trib” și se afla departe de casă, în Madagascar, atunci când a primit vestea că sora lui a încetat din viață la doar 45 de ani, în luna septembrie a anului trecut. El lupta să câștige marele premiul tocmai pentru a putea să acopere costurile tratamentului care să-i permită Rodicăi să trăiască.

Aceasta fusese diagnosticată cu cancer și se luptase ani la rând cu această boală gravă. După moartea Rodicăi, Dima i-a acuzat pe medici pentru dispariția ei prematură: „Sora mea trebuia să trăiască! Dar s-a întâmplat uite aşa. E greşeala doctorilor. Acum se fac investigaţii la acest caz şi o să am un răspuns cât de curând o să vedem. Îi simt prezenţa întotdeauna şi nu doar în activităţi” declara el la finalul lui 2018.

Fostul membru al trupei LaLa Band mărturisea atunci cât îi este de greu să meargă mai departe fără cea care l-a educat și la susținut în cariera lui: „Nu poţi să ieşi din acea perioadă, trebuie doar să încerci să accepti, să încerci, cu toate că nici asta n-am făcut, dar trebuie să mergi inainte. Mi-e greu. Nu-ți pot spune cu cuvintele mele cum am trecut, sau dacă am trecut, sau nu am trecut, nu ştiu. Nu accept, nu pot să accept. Însă eu am găsit puterea în mine de a merge mai departe. Pentru că eu, Dima, sunt aşa datorită ei. Ea m-a educat, ea m-a făcut cine sunt şi absolut tot ce am. Şcoala muzicală tot datorită ei. Eu eram sceptic, nu ştiam dacă să merg sau nu, la dansuri la fel tot aşa. Trebuia să trăiască!”, a dezvăluit atunci Dima Trofim la Antena Stars.

Problemele lui Dima Trofim au continuat și după pierderea surorii lui, atunci când tatăl artistului a suferit un accident vascular cerebral, în urma căruia nu se va mai putea recupera complet: „Boala pe care o are tata poate rămâne doar stabilă, nu se poate vindeca. A avut un atac cerebral. Momentan e bine, Dumnezeu să-i dea sănătate. Într-adevăr a fost o perioadă grea. Nu pot altfel, trebuie să merg mai departe, sunt sprijinul familiei”, spunea Dima.

Dima Trofim, despre perioada de doliu

La opt luni distanță de momentul în care și-a pierdut sora, Dima pare să-și fi găsit puterea de a trece peste durere și să fie optimist: „Timpul le rezolvă pe toate. Nu există o reţetă. Sunt o persoană ambiţioasă, sunt mereu cu zâmbetul pe buze şi am motivaţia ‘nu te lăsa’. Dă din coate, dă din picioare şi mergi înainte. Am trecut cu foarte mare greutate” a mărturisit ei la emisiunea „Star Matinal” de la Antena Stars, potrivit spynews.

Sursă foto: Facebook