Invitat recent în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, artistul Dan Bittman (58 de ani) a răspuns unei serii de întrebări delicate. La începutul anului acesta, în presă se specula că solistul și partenera lui de viață, Liliana Ștefan, s-ar fi despărțit.

Tot atunci, despre cântăreț s-a spus că ar forma un cuplu cu artista și actrița Monica Odagiu. „Mulți oameni au spus: «Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați?». Am zis că nu e o idee bună.

Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele”, spunea Monica în octombrie.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

De ce nu s-au căsătorit Dan Bittman și Liliana Ștefan niciodată?

Artistul și Liliana au împreună trei fii, Alexandru, Patrick și Mark Bittman. Doi dintre fiii săi îi calcă pe urme. Alex se prezintă artistic Alex & Tugay sub propriul proiect de muzică trap.

În timp ce mezinul, Mark, cântă la chitara electrică. Fiul mijlociu al solistului, Patrick, este pasionat de fotbal, fiind legitimat în cadrul unui important club, relatează Libertatea.

Perechea nu s-a căsătorit niciodată. „Tocmai, pentru că e vorba de un act. Nu este nimic să ne țină. Suntem de 25-26 de ani împreună. În primul rând nici ea nu își dorește.

Liliana nu mi-a spus niciodată lucrul acesta. Dimpotrivă, cred că am strica mai mult dacă am încerca să statuăm relația …”, declara Dan Bittman în urmă cu ceva timp.

Potrivit Cancan, în mediul online, Dan Bittman a publicat recent o fotografie rară alături de familia lui, confirmând astfel că, și dacă s-au separat la un moment dat, el și Liliana formează în prezent din nou un cuplu.

Liliana Ștefan: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită”

„Îți spun cu toată sinceritatea că nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită. La fel ca și cu mersul la evenimente sau la emisiuni. Adică pentru ce? Dacă putem sta foarte bine și așa, ce rost are să schimbăm ceva?

Așa am fost eu. Sincer nu m-am gândit niciodată la asta. Mi se pare că am alte priorități, mi se pare o chestie oarecum desuetă”, declara Liliana Ștefan în 2018, pentru Libertatea.

Liliana Ștefan este creatoarea proiectului Cutiuța muzicală, dedicat copiilor.

Foto: Instagram / Libertatea.ro

