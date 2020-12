Actorul Wilmer Valderrama (40 de ani), cunoscut datorită rolului jucat în serialul That ’70s Show, și logodnica lui, modelul Amanda Pacheco (28 de ani), vor deveni părinți pentru prima dată.

Cuplul a făcut anunțul în mediul online. Luni, 21 decembrie, actorul a publicat două fotografii în care apare alături de Amanda. În descrierea lor a scris: „Suntem doar noi trei acum”.

Wilmer Valderrama și logodnica lui Amanda Pacheco vor deveni părinți

În fotografii, perechea poartă jachete asortate, iar în spatele lor se află o mașină albastră înconjurată de fum în nuanțe de roz și galben. „Felicitări! Ce bucurie! ; Felicitări amândurora!!!!! ; Felicitări!!!”, au comentat artistul Joe Jonas, solista Avril Lavigne și actrița Mandy Moore.

Wilmer și Amanda s-au logodit la începutul anului acesta, în luna ianuarie. În aprilie, pentru Entertainment Tonight, actorul a vorbit despre cum a decurs izolarea pentru el și pentru familia lui.

„Destul de devreme în viață, am reușit să cumpăr ceva lucruri. Apoi am cumpărat casa vecinilor și am mutat-o pe mama aproape de mine. Tata locuiește de asemenea pe aceeași proprietate.

Logodnica mea locuiește și ea cu mine, iar sora mea mai mică cu mama. Deci, am reușit să construiesc un mic sătuc în jurul meu”, a dezvăluit actorul.

Înainte de a se logodi cu modelul, actorul a format cupluri cu actrițele Lindsay Lohan și Mandy Moore și a avut o relație de 6 ani cu artista Demi Lovato. Cuplul s-a despărțit în anul 2016.

