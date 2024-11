Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au logodit în secret. Unde a avut loc marele eveniment

Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au logodit în secret, în urmă cu câteva luni. Cei doi au ales să rămână în Asia după ce au fost eliminați de la „Asia Express” și au profitat de locurile frumoase în care se aflau pentru a-și duce relația la un alt nivel.

Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au logodit în secret

Andrei Ursu și Vlad Condurache au ales să mai rămână o lună în Asia, după ce au fost eliminați din emisiunea „Asia Express”. Cei doi parteneri au fost prezenți la finala competiției, unde i-au aplaudat pe marii câștigători, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, dar și pe Ioana State și Mane Voicu, care au ieșit pe locul doi.

În emisiunea „Jurnal de călătorie – Asia Express: Drumul Zeilor”, Andrei și Vlad au dezvăluit că au petrecut o lună în Bali, unde s-au bucurat de tot ce oferă această țară, de la mâncare la cultură și de plajă. Tot aici, cei doi au ales să se logodească, ducându-și relația la nivelul următor.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am.. logodit!”, a dezvăluit Andrei Ursu.

Cei doi au ales să-și confecționeze un set de verighete într-un atelier tradițional de argintărie.

Andrei Ursu, moment amuzant la Asia Express

Invitați la Podcastito Express, Andrei Ursu și Vlad Condurache au povestit câteva momente amuzante din timpul emisiunii Asia Express. Unul dintre acestea a avut loc într-o seară, pe când erau găzduiți de o familie credincioasă. Localnicii i-au întrebat dacă sunt căsătoriți, iar ei au ales să nu le spună că formează un cuplu.

„Ne-au pus pe jos să facem o rugăciune din asta și să mâncăm cu ei. „Tu, soție?” Și cumva am simțit presiunea aia că eram și noi… n-are rost să le stricăm seara. Își dai seama, ieșea râul din matcă. Și am zis, „n-avem”. Că m-a întrebat câți ani am, am zis 31, „wife?”. Și zic „Nu, I like work (n.r. îmi place munca)”, au povestit amuzați Vlad Condurache și Andrei Ursu.

Vlad și Andrei formează prima echipă de persoane homosexuale care au participat în calitate de cuplu la Asia Express. Parcursul lor și felul lor de-a fi a fost apreciat de public, aceștia fiind susținuți de fanii emisiunii până în momentul eliminării.

