Actrița Mandy Moore (36 de ani) este însărcinată cu primul ei copil și al muzicianului Taylor Goldsmith (35 de ani). Vestea a confirmat-o în mediul online, la finalul lunii septembrie.

Perechea s-a căsătorit în anul 2018, după doi ani de relație și unul de la logodnă. „Bebe Goldsmith va veni pe lume la începutul anului 2021”, a scris actrița în dreptul mai multor imagini alături de partenerul ei de viață. Cuplul va avea un fiu.

Mandy Moore nu a avut un început de sarcină ușor: „Nu puteam să mănânc”

Într-un interviu oferit recent, deși admite că se simte „foarte norocoasă”, actrița mărturisește că s-a simțit „super rău” la începutul sarcinii. „Dar eram acasă. Deci nu am fost nevoită să renunț la muncă din cauza asta. Nu știu cum lucrează femeile în primele luni de sarcină.”

„Nu puteam să mănânc. Am pierdut foarte mult în greutate. Pur și simplu stăteam toată ziua în pat”, a completat. „Din fericire, știu că nu li se întâmplă asta tuturor, adică pentru unele dintre femei simptomele acestea persistă întreaga sarcină.

Deci sunt norocoasă că acele stări au trecut. Acum mă simt mult mai bine.” În prezent, actrița filmează noul sezon al serialului This Is Us. „Sunt sigură că o veți vedea pe Rebecca purtând tot felul de genți supradimensionate, cărând coșuri cu rufe sau cine știe ce altceva în următoarele câteva luni”, a mai spus.

„Am înțeles că există și metode digitale prin care, dacă va fi nevoie, mi se va ascunde sarcina. Dar, în mare, vor fi mai multe scene în care nu-mi va apărea întreg corpul.”

Un lucru este sigur, Mandy abia așteaptă să devină mamă. Acceptând premiul E! People’s Choice pentru cel mai bun rol într-un serial de dramă, actrița i-a declarat soțului ei: „Sunt atât de bucuroasă să aduc pe lume acest băiețel alături de tine”.

