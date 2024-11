Cătălin Nicolau și Sabina Lisievici au decis să divorțeze, după doi ani de mariaj. Cei doi actori spun că au luat decizia de comun acord, fiind mult prea ocupați cu carierele lor.

Cătălin Nicolau și Sabina Lisievici au divorțat

Cătălin Nicolau, cunoscut din serialul „Clanul”, și soția lui, regizoarea Sabina Lisievici, au decis să divorțeze după doar doi ani de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut în anul 2021, iar în 2022 au făcut pasul cel mare, ajungând în fața ofițerului Stării Civile.

Deși amândoi iubesc arta și cinematografia, carierele lor în plină ascensiune au devenit un obstacol în căsnicia lor. În ultima vreme Sabina Lisievici s-a concentrat asupra proiectului ei cinematografic, „Kingdom of Judas”, în timp ce Cătălin Nicolau s-a implicat în numeroase proiecte solicitante.

Pe de altă parte regizoarea spune că nu consideră că mariajul ei a fost o greșeală, însă munca s-a pus în calea lor.

Citește și: Actrița Sabina Lisievici, victimă a traficanților de carne vie, joacă într-un film la Hollywood

Citește și: Cum arată apartamentul Andrei Gogan. Artista s-a mutat în Los Angeles: „Sunt atât de fericită”

„Unul dintre motivele rupturii a fost munca în exces, așa cum o practicam amândoi. Eu am lansat în ultimul an filmul Kingdom of Judas, focusând-mă complet doar pe acest film. Sunt obsedată de cinematografie, iar și el muncește foarte mult pentru cariera lui de actor. Cred că ne-am bucurat amândoi în această căsnicie și ne-am și întristat suficient unul pe celălalt”, a declarat Sabina Lisievici pentru Click.

Care este motivul separării

Proiectele solicitante și carierele lor în ascensiune nu le-a mai lăsat timp pentru întemeierea unei familii, timpul petrecut împreună reducându-se considerabil. Astfel, cei doi s-au îndepărtat și emoțional, luând în cele din urmă decizia de a se separa.

„Nu, nu cred că ne-am grăbit cu căsătoria, eu personal nu cred în relațiile de simplă prietenie mai ales după 25 de ani. Cred că fiecare etapă a vieții ar trebui celebrată cum se cuvine, iar mai ales după 30 de ani e ok să îți dorești să îți întemeiezi o familie care să plece de la un fundament sănătos. Plus că eu sunt destul de tradiționalistă”, a mai spus Sabina Lisievici.

Citește și: Andreea Bostănică a spus adevărul despre cadourile scumpe. De la cine primește tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” îmbrăcăminte și accesorii de lux: „Sunt foarte recunoscătoare”

Citește și: Anca Dinicu a publicat prima imagine cu fiul ei, Radu: „Am început cu postări de genul”. Actrița și iubitul ei, Georgian Păun, au devenit părinți în noiembrie 2024

Regizoarea spune că nu regretă timpul petrecut împreună cu actorul din „Clanul”, dimpotrivă.

„Acum sunt divorțată, însă nu o spun cu părere de rău sau cu ură faţă de fostul partener. Cred cu tărie că există mai multe categorii de suflete pereche. Cei care sunt meniți să stea în viața ta doar o perioadă, să te învețe lucruri despre tine și să învețe și ei lucruri despre ei și altele care sunt menite să rămână o viață”, a explicat ea pentru publicația menționată anterior.

Deși a divorțat de două ori, actrița spune nu ar refuza o a treia căsătorie, în speranța că își va găsi sufletul pereche.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sabina Lisievici și Cătălin Nicolau

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News