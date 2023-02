Dan Negru împlinește 52 de ani astăzi, dar nu uită de cei de lângă el. Prezentatorul de la Kanal D se declară mâhnit de situația prin care trece Nicu Covaci. Phoenix, emblema Timișoarei, nu face parte din proiectul Timișoara – Capitală Culturală Europeană.

Prezentatorul speră ca trista întâmplare să fe doar o greșeală birocratică și lucrurile să se îndrepte rapid.

Dan Negru a împlinit 52 de ani: „M-a mâhnit discuția cu Nicu Covaci”

Dan Negru a rămas impresionat de discuția purtată cu Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, și a decis să ia imediat atitudine: “Respectul trebuie să fie o formă de atenție permanentă. M-a mâhnit discuția pe care am avut-o cu Nicu Covaci. L-am rugat să-mi permită să o înregistrez ca să v-o arăt.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Sper să îndrept astfel o mare nedreptate. Nu m-aș fi gândit niciodată că legenda muzicii românești, Phoenix, emblema Timișoarei, nu a fost invitată în proiectul „Timișoara- Capitală Culturală Europeană”. Respectul e o formă de iubire. Unde l-am pierdut ?”, spune Dan Negru pe o rețea de socializare.

„E de neconceput Timișoara fără Phoenix”

El are convingerea că artiștii sunt mult mai respectați în străinătate. „În 2008, cănd Liverpool a fost Capitală Culturală Europeană, Paul Mc Cartney a susținut acolo un concert memorabil.

Pentru că e de neconceput Liverpool fără Beatles, Constanța fără Hagi, Clujul fără Florin Pierisc, Oneștiul fără Nadia, Timișoara fără Phoenix. Sunt sigur ca e o gafă birocratică! Să recâștigam respectul! Să ieșim din apă! Nu te îneci căzând în apă. Te îneci dacă rămâi acolo”, afirmă Dan Negru.

Povestea redată de el a avut imediat ecoul scontat, pentru că prietenii săi virtuali au reacționat imediat. “De necrezut până duce nesimțirea. Rușine!”, a comentat și Vasile Șeicaru.

Citește și: Dan Negru, despre cum își crește copiii: „Să ne ferească Dumnezeu pe toți de singurătatea azilelor” / Exclusiv



Dan Negru, succes sentimental, dar și profesional

Dan Negru are la 52 de ani tot ce și-a dorit, succes pe sticlă și o familie de poveste. Prezentatorul are doi copii, Dara și Bogdan, iar soția, Codruța, e cadru medical. „Soția mea e medic stomatolog și stă departe de lumea televiziunii. Dar, în anumite momente care nu țin de TV, ea negociază, pentru că, dacă apăream eu, prețul se dubla. Am trecut prin asta. Uite-l pe Negru de la TV și hop, prețul e dublu. Da, se întâmpla asta”, povestea Dan Negru într-un interviu pentru UNICA. RO.

Prezentatorul recunoște că nu stă rău nici financiar. „Termenul are grade diferite de comparație, dar nu sunt ipocrit ca să spun ca nu am câștigat din televiziune. Lumea televiziunii ar fi lipsită de relevanță dacă un prezentator care de 25 de ani prezintă producţii ce au fost mereu în topul audienţelor ar spune că nu a câștigat de pe urma acestor performanțe”, declara el pentru Kanal D.

Foto: Facebook, Kanal D