Unde a plecat Dan Negru în vacanță, pentru prima dată când nu a fost la TV, de Anul Nou: „Am căutat un loc unde nu se face Revelionul”

După ce aproape 25 de ani a prezentat la Antena 1 Revelionul, dan Negru a renunțat anul acesta la petrecerea de Anul Nou și a plecat într-o vacanță, departe de România.

Prezentatorul de la Kanal D a postat pe pagina lui de Facebook, în ultimele zile, mai multe filmulețe și fotografii din destinația aleasă pentru începutul anului 2023.

Dan Negru, prima vacanță de Revelion, după ce a renunțat la emisiunea de Anul Nou

„Regele Revelioanelor”, așa cum a fost supranumit Dan Negru a ales ca și destinație de vacanță în acest an, New Delhi, capitala Indiei, motivând că a căutat un loc special unde „nu se sărbătorește Revelionul”.

„După aproape un sfert de secol de Revelioane, pe care le-am făcut la televizor, am căutat un loc pe Pământul ăsta unde nu se sărbătorește Revelionul pe 31 decembrie. Toți mi-au spus că țara unde nu se sărbătorește Revelionul pe 31 decembrie are capitala la New Delhi”, a spus Dan Negru în videoclipul postat pe pagina lui de Facebook.

Și…a urcat în avion, gata să petreacă o vacanță de neuitat în India. În câteva ore, prezentatorul de la Kanal D a ajuns în țara cu 1 miliard și jumătate de locuitori. O țară multi-culturală, care după cum spune vedeta, nu are nicio treabă cu Revelionul.

Prezentatorul Kanal D, la pas prin India, de Anul Nou

Dan Negru a filmat direct de pe străzile din India cum își petreceau ziua oamenii din capitală. „Așa arată New Delhi. Ăsta e locul de pe Planetă, unde nu se sărbătorește Revelionul. Cel mai poluat oraș de pe Pământ. O zi în New Delhi echivalează cu fumatul a 50 de țigări pe zi”, a adăugat prezentatorul.

În zilele care au urmat Anului Nou, în care în mod obișnuit Dan Negru măsura audiențele record ale Revelionului pe care îl prezenta, acesta s-a filmat și fotografiat la pas prin cele mai importante atracții turistice al capitalei Indiei și a ajuns inclusiv la Taj Mahal, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne.

Anul trecut, Dan Negru a făcut o schimbare la care puțini se așteptau. Prezentatorul a renunțat la Antena 1 și a bătut palma cu postul de televiziune Kanal D. Acolo, Dan Negru prezintă două quiz-showuri care au audiențe impresionante.

Spre finalul anului, prezentatorul a anunțat că acesta va fi primul an, după un șir lung, în care va renunța să mai prezinte emisiunea din noaptea dintre ani.

Sursă foto: Facebook