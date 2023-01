Dan Negru, despre cum își crește copiii: „Să ne ferească Dumnezeu pe toți de singurătatea azilelor” / Exclusiv

Are o familie de poveste și o emisiune la Kanal D care bate toate recordurile de audiență. Dan Negru simte însă și gustul dezamăgirii, mulți dintre cei care i-au fost colegi la Antenă se fac astăzi că nu îl mai cunosc. Prezentatorul a dat cărție pe față într-un interviu pentru UNICA.RO. Dincolo de toate astea, Dan Negru ne-a vorbit despre relația cu Codruța, soția lui, legătura specială pe care o are cu Florin Piersic și cei doi copii care îi bucură trăirile.

Dan Negru ne-a dezvăluit că Dara și Bogdan, cei doi copii ai săi, duc o viață departe de lumina reflectoarelor, fără lipsuri sau excese, dar dominată de iubire.

Dan Negru, despre familie, lovitura primită și succesul în televiziune

De ce crezi că are atât de mult succes emisiunea pe care o prezinți la Kanal D, Jocul cuvintelor? Te așteptai la asta?

Toți îmi spuneau că sunt nebun că plec dintr-un loc unde eram unul dintre fondatori, Antena. Și, mai ales, că plec pentru show-uri care promovează cultura generală. Un show despre gramatica limbii române și despre vocabularul limbii române era de neconceput. Succesul nu e al meu, ci e dovada clară a evoluției publicului de TV din România. Pe asta ne-am bazat, că publicul nu mai e ăla care se hăhăia la orice.



„Jocul Cuvintelor” a venit la momentul oportun. Dacă l-aș fi făcut acum 5 ani era un eșec total, pentru că publicul nu era pregătit. Secretul e să depistezi când e vremea unei idei, pentru că nicio armată nu poate rezista în fața unei idei căreia i-a venit timpul. Acum, în breasla mea, se fac pariuri referitor la care va fi prima televiziune care ne va copia. Eu am o previziune, dar aștept să se concretizeze.

„E o greșeală să te tot întorci la fostele iubiri din tinerețe”

Ai mai face astăzi o emisiune gen „Te pui cu blondele”?



Antena mi-a propus „Te pui cu Blondele” cu puțin timp înainte de a veni la Kanal D. Am refuzat. E o greșeală să te tot întorci la fostele iubiri din tinerețe. Unele televiziuni sunt ca oamenii, nemulțumite de familia lor, privind mereu cu admirație la vecini sau la trecut. E o mentalitate cu care e imposibil să fii campion. Cred că genul de hăhăiala TV a dispărut din cauza YouTube. Azi, cine vrea hăhăiala o ia de pe YouTube. Șansa televiziunii în anii care vin e alternativa hăhăielii din online.

Dan Negru, despre foștii colegi de la Antena 1: „Cei mai servili și slugarnici nu m-au mai cunoscut”

Mai păstrezi legătura cu colegii din Antenă sau s-a lăsat tăcerea?



Oameni și oameni. Cei care mă felicitau primii dimineața când aveam succes în audiențe, cei care îmi dădeau primii like-uri ori de câte ori postam ceva în social media, cei care-mi trimiteau primii mesaje de ziua mea au fost primii care nu m-au mai cunoscut. Cei mai servili și slugarnici nu m-au mai cunoscut a doua zi după ce am semnat cu o altă televiziune. Și nu pentru ca Antena sau sistemul le-ar fi impus așa ceva, dimpotrivă, eu am păstrat o relație elegantă cu acționarii Antenelor. Felul asta de a fi slugarnic puterii, oricare ar fi ea, îi caracterizează pe mulți dintre noi, dintotdeauna. Dar cei mai mulți dintre colegii mei din TV, fie ca e Antena, TVR sau oricare altă televiziune, sunt caractere admirabile.



Ai revenit de curând dintr-o călătorie. De ce ai ales India ca destinație de vacanță? Te-ai mai întoarce acolo?

Ne plac, mie și soției mele, vacanțele. Nu trebuie să ai bani ca să călătorești, asta e o idee falsă. Nu suntem călători de lux, ne place să vedem lumea și ne orientăm după vorba Sfântului Augustin: „Viața e ca o carte și cine nu călătorește nu citește decât prima pagina”.

Dan Negru, o legătură specială cu Florin Piersic

O întâmplare cu Florin Piersic pe care o porți în suflet, dar despre care nu ai vorbit niciodată?

E un mare iubitor de părinți, pe ai lui îi venera și de multe ori mă întreabă și-mi cere să o văd mai des sau să o sun mai des. Adeseori mă sună doar ca să-mi reamintească să sun la părinți, la mama, că doar ea mi-a mai rămas. Mi se întâmplă să mă sune Florin dimineața devreme și să mă întrebe: când ai vorbit cu ai tăi din familie ultima dată? Sun-o pe maică-ta și stai cu ea de vorbă în timp ce pleci spre serviciu. De multe ori i-am ascultat sfatul.

Dan Negru: „La bătrânețe sunt mai de folos banii decât feciorii”

Ce sentiment te încearcă atunci când vezi că tot mai multe persoane publice ajung să își petreacă ultimii ani într-un azil?

Mă gândesc la vorbele lui Dostoievski care spunea că „la bătrânețe sunt mai de folos banii decât feciorii”. Nu-mi plac azilele, deși văd că e o modă să-ți lași părinții acolo. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de Singurătatea azilelor. Nu vă luați după moda care spune că azilul e un hotel de lux. O fi, dar Singurătatea e cumplită în orice hotel de lux.



E adevărat că soția ta e cel mai bun negociator din familie și că, de-a lungul timpului, ți-a fost de ajutor în anumite situații care implicau o negociere?



Soția mea e medic stomatolog și stă departe de lumea televiziunii. Dar, în anumite momente care nu țin de TV, ea negocia, pentru că, dacă apăream eu, prețul se dubla. Am trecut prin asta. Uite-l pe Negru de la TV și hop, prețul e dublu. Da, se întâmpla asta.



Care au fost cele mai grele momente pe care le-ați depășit împreună?



Nu suntem dintre cei care-și expun momentele grele sau bune pe taraba publică. Soția mea nici măcar nu apare în public, eu nu particip niciodată la evenimente mondene. Sunt departe de lumea mondenă.

Dar cele mai bune „momente” pe care le-am trăit împreună sunt două: Dara și Bogdan.

„Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o”

E greu să crești doi copii care se îndreaptă către adolescență în vremurile actuale? Cum e cu banii de buzunar, le-ai stabilit o sumă anume?



Adolescența e grea în orice perioada ar fi ea și oriunde s-ar întâmpla. „Oameni care învață sa meargă pe valuri”, spunea Nichita despre adolescenți. Căutăm calea de mijloc întotdeauna. Nici să nu creadă că sunt cei mai răsfățați, dar nici frustrați că le lipsesc toate. Mi se întâmplă să fiu adeseori invitat la conferințe publice și mi se cere să povestesc cât de greu mi-a fost mie în copilărie și cum am reușit totuși să fac performanța într-un domeniu. Ori mie nu mi-a fost greu în copilărie, nu am avut o adolescență cu lipsuri, dimpotrivă, eram cât se putea de iubit și răsfățat de părinții mei. Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o.



Ce îți reproșează copiii cel mai des? Dar soția?



Și unii, și alții, acum că încă nu sunt decis să luăm un cățel în familie. Au trecut abia câteva luni de când l-am pierdut pe Google, ciobănescul meu mioritic care a trăit 18 ani, și încă sunt atașat de amintirea lui. Dar cred ca în primăvară o sa cedez și o să caut un nou membru în familie, un cățel.



Când apar acele discuții inevitabile în cuplu, cine cedează primul, tu sau soția?



Acum avem arbitrii, copiii, așa că la ei e verdictul final. Am trecut cu bine însă peste necazuri pentru că am avut învățători buni, părinții mei și părinții Codruței, și unii, și alții împreună, toată viața, și în vremuri mult mai grele. Cred că viața de cuplu se învață și-n familie, ce vezi acasă dai mai departe. Noi i-am văzut pe părinții noștri care au trecut împreună prin viață.



Când ți-ai speriat jumătatea ultima oară?



În India când m-a luat o mică indigestie în urma unui festin cu mâncare indiană, greu digerabilă de europeni. Dar a trecut repede. Codruța are mereu cu ea o mini-farmacie oriunde am merge, cred că e defect profesional la ea.



Momentul pe care ai reușit să îl depășești, dar care se putea termina cu o tragedie?



Când eram adolescent am fost în galeria lui Dinamo îmbrăcat într-un tricou cu Steaua. Atunci exista fotbal. Azi tragedia e că a dispărut fotbalul.



Care ar fi momentul acela greu, care ți-a marcat viața, dar, într-un fel, te-a făcut omul care ești astăzi?



N-a fost un moment, au fost oameni mai degrabă care m-au dezamăgit și care au făcut tot posibilul să-mi încurce drumul. Dar ei m-au învățat cel mai mult pentru că cei mai greșiți oameni din viața ta îți dau cele mai bune lecții.

Sursă foto: Instagram / Facebook