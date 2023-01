Ce a pățit Dan Negru în India. „Am fost la un pas de dezastru. M-a salvat soția!”

Dan Negru s-a întors recent din India, unde a petrecut sfârșitul de an și a povestit un incident petrecut acolo.

Vedeta de la Kanal D și familia au sărbătorit trecerea dintre ani în New Delhi, considerat cel mai poluat oraș de pe Pământ. Dar nu aerul îmbâcsit a fost principala problemă pentru vedetă. Dan Negru a stat o săptămână pe meleagurile Indiei, timp în care a explorat stilul de viață al celor de acolo și obiceiurile lor zilnice.

Dan Negru, probleme de sănătate în India

Una dintre problemele de care s-a lovit prezentatorul în vacanța sa a fost legat de mâncare. În India se mănâncă diverse preparate și alimente care nu sunt pe placul oricui. Iar Dan Negru s-a convins și el de acest lucru după ce i s-a făcut rău din cauza mâncării.

Vedeta de televiziune a spus, în cadrul unui interviu, că niște români de acolo i-au recomandat un loc unde să mănânce, iar el a mers pe încredere. Doar că lui nu i-a priit sugestia alimentară. Așa a ajuns Dan Negru să se simtă brusc foarte rău, după ce a luat o gustare de pe stradă.

„Am învățat că trebuie să cauți și lucrurile bune din viață, să vezi la un trandafir și floarea, nu doar spinul. Mi-au sugerat românii de acolo care mi-au trimis mesaje în social media ce și unde să mănânc. Și au avut dreptate. Nu sunt mulți români în New Delhi dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media.” – a explicat vedeta, pentru impact.ro.

„Am fost totuși la un pas de dezastru!”

Norocul lui a fost că soția sa, Codruța, care este medic și avea o mulțime de medicamente la ea. Și așa a reușit să scape de starea de rău.

„Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food. Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era. Dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut.” – a adăugat vedeta de la Kanal D.

Dan Negru are cont pe TikTok

Vedeta este foarte activă pe pagina sa de Facebook. Iar, mai nou, a decis să-și facă un cont și pe cea mai utilizată rețea socială a momentului – TikTok. Însă a fost dezamăgit când a descoperit ce fel de conținut este distribuit acolo. Dan Negru consideră că rețeaua sporește “apariția analfabeților funcționali”.

„Cea mai bună cenzură e abundența! Mi-am făcut TIk Tok și clipurile pe care le-am urcat sar de juma de milon de vizualizări. Nu cred în cifrele lor, dar acum sunt sigur că analfabetismul funcțional (știi să citești, dar nu înțelegi ce citești) nu e o eroare a școlii, ci un simptom al lumii din jur.

Tik Tok și tot social media nu fac nicio legătură între un clip și altul, între o informație și alta. Așa apar analfabeții funcțional care nu știu să facă nicio legătură între informații!”, a scris Dan Negru, pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

Foto – Facebook