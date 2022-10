Dan Negru a reacționat pe rețelele de socializare după ce Delia Matache a fost aspru criticată pentru că a spus motivul ce stă în spatele deciziei de a nu avea copii.

Dan Negru, în vârstă de 51 de ani, și-a spus părerea cu privire la scandalul din mediul online apărut după ce Delia Matache a spus care este motivul pentru care nu-și dorește copii.

Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc. E josnică întrebarea „de ce nu aveți copii?”. E armă in multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezindențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au.

În redacțiile media de unde pleacă astfel de întrebări e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care câștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri, reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări.

De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun întrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul. Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă.

„De ce nu aveți copii” e intimitatea în care nimeni nu trebuie să intre. Totusi, oricât de ticăloși am fi, „fiecare copil care se naște ne arată ca Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni, a scris Dan Negru într-o postare de pe contul său de Facebook.