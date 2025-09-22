Dan Helciug, dezvăluiri dureroase din copilărie: „Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă”

Dan Helciug (50 ani) a dezvăluit că a trăit o adevărată dramă în copilărie, când a fost abandonat de mamă, după ce femeia s-a îndrăgostit de un alt bărbat și a ales să își întemeieze o familie cu acesta, lăsându-și în urmă soțul și cei doi copii.

Trauma trăită de Dan Helciug în copilărie

Deși acum este o personalitate vibrantă pe scenă cât și în viața de zi cu zi, Dan Helciug a mărturisit că a trăit o adevărată dramă în copilărie, care l-a marcat pentru totdeauna. Artistul a fost părăsit de mamă, fiind apoi crescut doar de tată. Avea doar 5 ani când femeia care i-a dat viață a ales să îi lase în urmă și să trăiască cu un alt bărbat.

„Situația era destul de ciudată, pentru că mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata. Din cauza asta am amintirile blocate… pentru că am suferit și eu, și sora mea o traumă”, a mărturisit artistul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Părăsiți de mamă, Dan Helciug și sora lui, care avea doar 2 ani atunci, au rămas în grija tatălui. Separarea părinților și lipsa mamei l-au afectat profund pe îndrăgitul artist.

„Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă. Am crescut într-o familie cu părinți despărțiți. S-au despărțit când aveam 5 ani. Mama s-a îndrăgostit de altcineva, eu și sora mea am rămas cu tata. A fost un șoc”, a povestit Helciug.

Acesta a mărturisit că și-a văzut mama doar de câteva ori în viață.

„Mai mergeam la ea în vacanțe, dar drumurile au fost despărțite. Am văzut-o de câteva ori în viața mea”, a spus artistul.

Artistul a apelat la terapie pentru a se vindeca

Dan Helciug a afirmat că această dramă a lăsat urme emoționale adânci, pe care a fost nevoit să le rezolve la maturitate, apelând la ajutorul specialiștilor.

Tatăl artistului a fost alături de el la fiecare pas, acesta fiind și cel care l-a ajutat și susținut în adolescență, când a fost diagnosticat cu o deficiență severă a hormonului de creștere. La vârsta adolescenței, Dan Helciug măsura doar 140 cm.

În prezent, cântărețul este căsătorit cu Elena, regizor de film. Cei doi parteneri de viață formează un cuplu de 20 de ani și au doi copii minunați împreună: Luca Dan și Ruxandra.

În prezent, familia trăiește la țară, unde artistul a amenajat o seră și o mică fermă. Aceste activități i-au oferit o soluție practică în perioadele dificile, cum a fost criza economică sau pandemia.

Sursă foto: Instagram

