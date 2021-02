Dan Cruceru a profitat de vacanța școlară pentru a merge alături de familie la schi. Pentru a evita aglomerația de pe Valea Prahovei, prezentatorul TV a optat pentru Sibiu Păltiniș, acolo unde se simte deja ca acasă.

„Vacanța a fost planificată. Sophia nu a apucat să schieze în această iarnă. A stat la birou, cu ochii în calculator foarte mult, așa că am profitat de vacanța școlară și am fugit la munte. Cu echipa completă noi 4 + buni, cu mașina încărcată până la refuz, cu bagaje abandonate în fața ușii pentru că nu mai încăpeau, am plecat 5 zile în vacanță.

Preferăm Sibiu Păltiniș pentru că nu trebuie să trecem prin chinurile traficului de pe Valea Prahovei. Mergem de mulți ani. Drumul a fost OK. Pe pârtie a fost puțin mai aglomerat pentru că erau tabere de copii, vacanță, dar a fost mult mai bine decât în alte locuri.

Chiar a fost bine și ne-am relaxat. Cu Sophia am schiat, am schiat în premieră și pe nocturnă și ne-a plăcut foarte mult, era și mult mai liber. Ea a luat, tot în premieră, și ore pe placă.

Eu nu știu cu placa și parcă nu sunt convins să mă apuc acum, mai ales că nu m-am recuperat total după operație. Cu schiurile m-am dat ușor tocmai pentru că nu m-am recuperat încă”, a povestit Dan Cruceru.

După o vacanță la schi, Dan Cruceru plănuiește o escapadă în luna martie! Unde va călători?

„Ca să implicăm pe toată lumea am avut o jumătate de zi la săniuș. Sania am lăsat-o acasă, pentru că nu a mai încăput în mașină, dar am rezolvat problema. Am achiziționat de acolo niște fărașe și ne-am dat cu ele.

Am construit un om de zăpadă cu Dan Christian, ne-am bătut cu bulgări. Distracție. Pe lângă programul de schi zilnic cu Soph, într-una din zile am fost la Grădina Zoologică din Sibiu.

Mi se pare un loc minunat, bine îngrijit, cu animale bine îngrijite. A fost paradisul pentru Dan Christian pentru că și-a văzut toate animalele. Iar seara, eu și Cristina evadam. Lăsam copiii cu mama și ieșeam în oraș, în Sibiu, la terase.

Abia aștept următoarea evadare planificată în luna martie, la soare, în Egipt. V-am spus că avem un plan bine pus la punct de vacanțe pentru anul acesta!”, a mai adăugat prezentatorul TV și bloggerul Tati Cool.

Dan Cruceru și soția lui, Cristina Pocora, au împreună doi copii, o fiică și un fiu, Sophia și Dan Christian.

Foto: Facebook

