Andra (34 de ani), Cătălin Măruță (43 de ani) și copiii lor, David și Eva, au fost infectați cu noul coronavirus. Timp de 14 zile, artista, prezentatorul TV și cei doi copii ai lor se vor auto-izola.

Cum se simte Andra după infectarea cu noul coronavirus?

Recent, perechea a dezvăluit că atât David, cât și Eva sunt asimptomatici. „Eva este cea mai energică dintre noi”, spunea Cătălin de curând. Solista nu a fost la fel de norocoasă.

Pe Instagram, Andra a dezvăluit cum se simte. „Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, să mă doară în gât foarte tare.

Astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul. Noi suntem aici, acasă, în familie. Bucuria cea mai mare e că soțul meu și copiii sunt bine. Eu astăzi mă simt foarte bine”, a mărturisit.

„Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile”, declara și prezentatorul cu câteva zile în urmă.

Emisiunea găzduită de Cătălin, La Măruță, va fi prezentată pe parcursul acestor două săptămâni de o serie de invitați speciali. Ediția de luni, 1 februarie, a fost moderată de MAGITOT, iar cea de marți, 2 februarie, de actorii Mihai Bobonete, Constantin Diță și Mihai Rait.

După ce a aflat că și copiii perechii au COVID-19, Bobonete a declarat: „Și eu am avut COVID-19 cu toată familia. A fost frumos. Am stat două săptămâni în casă”.

