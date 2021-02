Cătălin Măruță (43 de ani) și cântăreața Andra (34 de ani) au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Recent, cuplul a dezvăluit că și copiii lor, David (9 ani) și Eva (5 ani) au contractat noul coronavirus.

Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță au COVID-19. Cum se simt David și Eva?

După anunțul inițial, artista și prezentatorul TV dezvăluiau că și fiica lor are COVID-19. Ulterior, testul fiului lor a ieșit de asemenea pozitiv. „A făcut și David coronavirus.

Testul lui a ieșit abia astăzi pozitiv. El ne tot bătea la cap să-i facem și lui testul. Acum e fericit că nu mai stă separat de noi”, a declarat Cătălin Măruță de acasă, în emisiunea La Măruță.

„Nu e cel mai fain lucru, dar își dorea foarte tare să nu mai stea izolat de noi. Așa că, din păcate, s-a întâmplat să fie și el pozitiv”, a mai dezvăluit prezentatorul TV. În tot acest timp, David îi era alături.

Din videoclip, David pare că este complet asimptomatic, la fel fiind și Eva, mezina familiei. „Pot spune că mă simt bine … Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID”, spunea Cătălin Măruță cu câteva zile în urmă.

„Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile.

Andra are și dureri musculare. Eva este cea mai energică dintre noi. David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de susținere”, a mai spus atunci.

Mihai Bobonete, care marți, 2 februarie, a prezentat emisiunea în locul lui Cătălin alături de colegii săi din Las Fierbinți, Costi Diță și Mihai Rait, a dezvăluit că și familia lui a avut virusul. „Și eu am avut COVID-19 cu toată familia. A fost frumos. Am stat două săptămâni în casă”, a spus Bobonete.

