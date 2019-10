Cum se înțelege Mirela Vaida cu soacra: „Mi-a invadat casa, intimitatea, viața și dulapul”

Mirela Vaida, în vârstă de 37 de ani, a povestit cum se înțelege cu soacra sa, mai ales că une e moldoveancă, iar cealaltă e ardeleancă. Cele două au reușit să lege o relație foarte apropiată, ba chiar fac și schimb de haine, și este absolut nevoie să se înțeleagă bine pentru că… iată, soacra sa s-a mutat definitiv în casa Vaida: „Aşadar, surpindere şi bucurie am simţit când am aflat că-mi vine soacra în ajutor, că la mine în casă e treaba: aspirat zilnic, pus la spălat 2-3 maşini de rufe, călcat cămăşi, lenjerii, pantaloni etc, făcut mâncare vreo 3-4 feluri, că suntem mulţi şi avem gusturi diferite, strâns jucării, şters praful, plimbat copilul mic, dus la activităţi diverse copiii mari, băiţa de seară, povestea de noapte bună etc, etc… Asta e varianta fericită, când toţi sunt sănătoşi. În varianta în care toţi sunt bolnăviori, mai adăugaţi camere de garda, tratamente, comprese reci şi nopţi nedormite la cele de mai sus.” – își începe Mirela Vaida destăinuirile haioase pe blogul său.

„Eh, dar Coana Titza se ţine bine: slabă, înalta, mi-a verificat dulapul să vadă ce îi vine din haine. Adică ce mi-a rămas mie mic îi vine ei. Şi cum mie, Slavă Domnului, mi-au rămas mici toate , mi-a luat gecile de piele, blugii boyfriend, tricourile mulate, ochelarii de soare şi pleacă la plimbare cu copilul… stă câte-o juma de zi afară. Trebuie să insist, să o chem, să îi spun că eu la ora 14 tre’ să fiu în redacţie şi că e musai să vină acasă pt a avea timp să-l şi alaptez.

Trăi, neneacă! Într-o zi am venit ruptă de oboseală de la emisiune : avusesem o zi plină, cu repetiţii alături de Zaza band, alergătură la primărie cu nişte acte, alergătură la copil să-l alăptez, apoi fuga la emisiune. Seară, la 8, când am intrat în casă, Titza mea juca remmy cu bona. Făceau campionat. Titza o bătuse la puncte, bonă câştigase la scor. Era competiţie mare!

Păi eu m-am pensionat. Sunt obosită. Am venit la voi să mă relaxez un pic. Un pic? Ai venit definitiv! Te relaxezi la mine? Aici ți-ai găsit? Pai tu nu vezi câtă treabă e? „Ioi” , zice, „Om face și treaba, da’ încetișor, ni…” Încetișor? Păi dacă eu funcționam încetișor, crezi că băgam 3 copii în 4 ani? Aici e uzină, Titza, e malaxor! Întri în el și dacă nu te ții bine, te azvârle cât colo!

Deci după ce mi-a invadat casa, intimitatea, viața și dulapul, vrea să invadeze și blogul meu, cerând dreptul la replică pe același blog. Că cică vrea să zică la lume că nici eu nu-s nora din basme! Bai, serios?” – a mai scris cu mult umor Mirela Vaida pe blogul său.

La rândul său, Titza, soacra Mirelei Vaida, i-a dat replica în aceeași manieră haioasă și cu ironia de rigoare: Ce trebuie să înțeleagă nora mea e că eu sunt nou venită aici trebuie să mă integrez, să mă pun bine cu toți – de la mic la mare, pentru a fi pace și liniște. Așa suntem noi, ardelenii, ne dorim tihnă. Și le facem pe toate la rândul lor, nu cu hei-rup, ci încet, cu grijă, așa cum trebuie. Și culmea, să credeți, chiar le facem pe toate la timp! Noi, spre deosebire de alții care se agită într-una, vorbesc într-una și nu fac nimic, le luăm pe toate pe rând, le rezolvăm și gata.

Mi-a reproșat nora că îi umblu în dulapuri? Păi voi știți ce e acolo? Ce să vezi, “harababură” e un cuvânt finuț. Voi știți ce brambureală era în dulapurile lor?! Parcă a trecut un taifun. Sigur știți cum e. Am făcut ordine în dulapuri, se cerea. Am așezat hainele pe umerașe, le-am sortat etc. Adică – bine faci… rău găsești!” – a scris, în replică, socra Mirelei Vaida pe blogul prezentatoarei de televiziune.

Glumele, umorul și ironia celor două au fost gustate din plin de internauți, ba chiar și Andreea Berecleanu i-a dat un mesaj haios colegei sale de trust, Mirela Vaida: „Adorabil articol, adorabilă soacră! Dar ai mei au crescut, că o împrumutam de tot!” – a scris prezentatoarea Observatorului de la Antena 1.

Sursă foto: Instagram

