Cum se înțelege Edward Sanda cu tatăl logodnicei sale, Pavel Stratan: „Are un aer mai dur”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se cunosc de mai bine de 6 ani și sunt împreună de 8 luni. În ziua în care a împlinit 18 ani, artistul i-a făcut iubitei lui o surpriză de proporții.

„I-am făcut cel mai special cadou. I-am cumpărat 100 de trandafiri pentru cei 18 ani, i-am luat niște bijuterii și i-am oferit inelul de logodnă. Am cerut-o deja. A acceptat, normal. Noi de doream asta, i-am zis deja că lângă ea îmi văd întreaga viață și simt că ea e fata lângă care pot să construiesc orice vreau”, a declarat Edward Sanda, potrivit Wowbiz.

Artistul a făcut lucrurile ca la carte și înainte de a-i adresa Cleopatrei marea întrebare, a cerut acordul părinților săi. Acesta a mărturisit că Pavel Stratan a fost de acord: „Am avut de acum ceva timp acordul lor, pentru că și ei se așteptau la asta. Nu cred că acum. Chiar dacă se întâmpla acum sau peste doi ani, era la fel pentru noi, dar noi am simțit să facem acum acest pas și l-am făcut.”

„E un lucru foarte frumos care trebuia să se întâmple. Ea mai bine știe ce trebuie spus și când. Eu cred că am vorbit cu ea îndeajuns până acum”, au fost primele cuvinte ale lui Pavel Stratan, după anunțul logodnei.

Cum se înțelege Edward Sanda cu tatăl logodnicei sale, Pavel Stratan

„Familiile noastre s-au bucurat foarte mult, simțeau asta, își doreau asta, ba mai mult, țin minte că Pavel (n.r. Pavel Stratan) i-a spus Cleopatrei că nu crede că există bărbat mai bun ca mine pentru ea. Și eu am rămas surprins”, a recunoscut Edward Sanda.

Artistul a avut numai cuvinte de laudă la adresa familiei Cleopatrei Stratan. Acesta a dezvăluit că deși viitorul său socru poate părea un om mai dur, în realitate nu este așa.

„Sincer, înainte să ne cunoaștem, era mai sobru, are o personalitate puternică și are un aer mai dur. E de fapt un om deosebit și întreaga familie este deosebită, cum rar se mai întâlnește în ziua de azi. Pot spune că am întâlnit niște oameni foarte speciali și foarte frumoși, cu care ne înțelegem bine, avem o legătură strânsă”, a mai spus el.

