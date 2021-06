Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Cristi Mitrea (39 de ani) a vorbit despre participarea sa în show-ul Burlăcița, dar și despre relația dintre el și Andreea Mantea (34 de ani). Luptătorul și prezentatoarea TV au împreună un fiu, David, în vârstă de 6 ani.

Fosta pereche s-a cunoscut pe platourile de filmare ale show-ului Burlăcița. „S-ar putea multă lume care urmărește podcastul să zică: «Cristi Mirea? Băi, nu e băiatul ăla care a fost la Burlacul?»”, a spus Cătălin Măruță, iar Cristi a continuat: „E băiatul ăla care a făcut greșeala aia mare?”.

„Povestea e alta, am fost la Burlăcița, problema e că nu am mai vrut să plec acasă. Mie îmi place să câștig oriunde m-ai pune”, a spus sportivul. După încheierea competiției TV, Andreea și Cristi au format un cuplu timp de 6-7 luni.

Cum se înțeleg Cristi Mitrea și Andreea Mantea după 6 ani de la despărțire

„Acum ești într-o relație bună cu Andreea?”, a întrebat Măruță. „Nu. Nu știu să răspund la întrebarea «de ce?». Eu nu pot să stau într-un anume mediu. Nu sunt liniștit. Suntem două persoane care probabil ne facem viața un calvar, habar nu am. Nu reușim să o ducem până la capăt”, a răspuns Cristi Mitrea.

În anul 2015, la scurt timp de la despărțirea perechii, o sursă declara pentru Cancan: „Pentru ea, Cristi nu mai există. Și-a încheiat toate socotelile cu ea, după ce a lovit-o. Andreea consideră că băiatul ei va avea numai mamă. Nu îl va lăsa vreodată pe Cristi să recunoască bebelușul în acte, ori să îl vadă.

A spus că nici la 20 de metri de el nu își lasă fostul iubit să stea. Este foarte sigură pe ceea ce spune și nu are de gând să dea înapoi. Momentan, Cristi pare să accepte decizia Andreei, deși, la începutul sarcinii el era entuziasmat și spunea că își dorește foarte mult acest copil.

Oricum, dacă el va avea vreodată pretenții asupra băiatului, Andreea i-a spus clar că va merge până în pânzele albe și că deja are avocați pregătiți pentru orice. Ea nu este speriată de statutul de mamă singură, din contra, știe că acum are pentru ce să lupte și pentru ce să muncească. Nu are nevoie de niciun ajutor din partea nimănui”.

Cristi Mitrea nu este trecut în certificatul de naștere al lui David, însă acum are o relație foarte apropiată cu micuțul. „Răspunsul la «nu ți l-ai dorit» (…) este că alesesem să termin relația.

Eram plecat demult și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a transmis că Andreea era însărcinată și că, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, ea păstrează copilul. 6-7 luni am fost împreună, luni în care nu am discutat despre a avea un copil.

Eu am considerat că e musai ca lucrurile astea să se facă din dragoste și de comun acord. Da, [am iubit-o pe Andreea]. Eu n-am crezut mult timp [că era însărcinată]. Am crezut că e o încercare de a mă aduce înapoi. (…)

După aceea, știind istoria noastră, știind modul de funcționare a creșterii unui copil care stă ba la mamă, ba la tată, cum să spun, trebuie să fiu eu bine cu mine ca să am ce să-i transmit copilului. Nu mi-aș dori să crească copilul într-un mediu cu o energie foarte proastă în care sunt certuri, discuții, tonuri ridicate.

Relația cu Andreea a fost cu de toate, și cu bune și cu… toxică. Nu există nu am vrut [să fiu trecut pe certificat]. Nimeni nu m-a întrebat. N-am avut discuția, aveam o comunicare întreruptă. Eu nu cred că ești mamă sau de tată dacă e scrisă titulatura aceea”, a spus sportivul.

„Te-ai gândit că ar putea să nu fie al tău copilul?”, a intervenit Măruță. „Da”, a răspuns Cristi Mitrea. Luptătorul a lipsit din viața fiului său până la vârsta de „2 ani și ceva, 3 ani”.

Foto: Instagram, Captură YouTube, Libertatea.ro