Cum reușește Kate Middleton să se mențină în formă: „Sar chiar și în trambulină”

Kate Middleton a dezvăluit că, atunci când timpul îi permite, îi place să facă exerciții dimineața. Iar când vine vorba de sport, Prințesa de Wales spune că întreaga familie este foarte competitivă.

Soția Prințului William a povestit că își începe exericițiile de dimineață cu cei trei copii ai ei.

Cum reușește Kate Middleton să se mențină în formă

Kate Middleton a fost gazda unei recepții pentru echipa de Rugby în scaun cu rotile. La Hampton Court Palace. Pe parcursul evenimentului, prințesa a dat câteva detalii referitoare la cum arată diminețile în casa ei și a mărturisit că reușește, câteodată, să își facă timp pentru fitness.

Potrivit Daily Mirror, unnul dintre atleți a întrebat-o pe Kate dacă merge la sală.

„Alerg mereu după copii – fac de toate, de fiecare dată când am timp să fac și un exercițiu, îl fac, sar chiar și în trambulină cu copiii înainte să îi duc la școală”, a răspuns Prințesa de Wales.

Kate și William, care sunt părinții a trei copii, Prințul George (9 ani), Prințesa Charlotte (7 ani) și Prințul Louis (4 ani), au fost întotdeauna atleți, iar copiii lor le-au moștenit pasiunea.

„Întotdeauna suntem puțin competitivi unul cu celălalt. Toți iubesc sportul, iar Louis este nebun după rugby. Sunt la vârsta la care adoră să alerge”, a povestit Kate Middleton.

Prințesa de Wales a mai vorbit în trecut despre pasiunea familiei ei pentru activități și aventuri.

În timpul unui podcast în 2020, soția Prințului William a dezvăluit că îi place foarte timp timpul pe care îl petrece cu familia „la țară în aer liber- și suntem toți murdari de pământ”.

Prințul William, despre calitățile de bucătar ale soției sale

Se pare că Prințesa de Wales are timp și pentru a le pregăti masa copiilor și soțului ei. Prințul William a dezvăluit, zilele trecute, că și el gătește, dar nu foarte mult.

„Gătesc și eu, dar nu foarte mult. În schimb, Catherine gătește foarte bine”, a afirmat William, în timpul unei vizite la oragnizația caritabilă Together as One.

Prințul a precizat că face friptură de vită, însă de obicei îi iese cam uscată: „Mai am de lucru la ea”.

În trecut cei doi Prinți de Wales au mai vorbit despre mâncărurile lor preferate. Kate Middleton chiar a povestit cum soțul ei îi gătește.

„Se pricepe foarte bine să facă micul dejun. În timpul facultății obișnuiam să gătim tot felul de mâncăruri. Cred că atunci încerca să mă impresioneze”, a dezvăluit Prințesa de Wales în anul 2019.

