De 10 ani, Ramona Gabor locuiește în Dubai. În luna noiembrie a anului acesta, Ramona și-a lansat propriul brand de parfumuri. A vrut inițial un parfum care să poarte numele mamei sale, dar, potrivit Click!, a ajuns la 10 sticle cu esențe orientale.

„Acest proiect a luat naștere acum vreo 2 ani. Mă gândeam atunci să fac un singur parfum care să poarte numele mamei mele, un parfum care să îmi amintească de ea și căreia ei i-ar fi plăcut foarte mult. Pe parcurs, ideea s-a extins și am ajuns la 10 parfumuri diferite”, a declarat pentru Click!.

Mama Ramonei, Veronica Bulai, s-a stins din viață în anul 2013, la vârsta de 54 de ani. A fost lovită de o bucată de stâncă grea de 7 kilograme la ieșirea din Peștera Polovragi din județul Gorj.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Ramona și surorile ei, Monica și Alina, și-au pierdut și tatăl în vara anului acesta. Emil Gabor a suferit un infarct. De înmormântare s-a ocupat Alina, care locuiește la Săucești.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Ramona și Monica nu au putut ajunge în țară. Monica locuiește în Statele Unite alături de fiica ei Irina (13 ani), partenerul ei de viață Mr. Pink și fiul lui.

Cum își va petrece Ramona Gabor Crăciunul? Modelul locuiește de 10 ani în Dubai

„Chiar dacă sunt aici sau în orice colț al lumii voi fi. Întotdeauna îmi doresc să păstrez un pic din tradițiile Crăciunului. Este sărbătoarea mea preferată.

Mi-aduc mereu aminte cu drag de cum petreceam cu surorile mele când eram mici. Din păcate, anul acesta nu voi putea face sărbătorile cu familia mea.

Voi fi înconjurată de prietenii mei de aici din Dubai. Iar pentru că tot mi-am lansat propriul brand de parfumuri am zis că anul acesta vreau să le ofer parfumuri tuturor prietenilor mei”, a declarat Ramona pentru Vorbește Lumea.

Ramona nu se simte pregătită să-și întemeieze o familie

„Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai. Mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici. Sunt conectată suficient de bine pentru a-mi dezvolta afacerea.

Nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere emoțional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viață și o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viața mea”, mai spunea în noiembrie pentru Click!.

Foto: Instagram

Citește și:

EXCLUSIV Ilona Brezoianu, din culisele vieții de actriță. „Râsul este singurul și cel mai bun medicament pentru suflet”

Unde își dorește Carmen Grebenișan să se căsătorească și ce spune despre copii

Exclusiv. Interviu cu un titan al televiziunii: Bebe Cotimanis, radiografia unui om cu suflet mare

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro