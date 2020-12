EXCLUSIV Ilona Brezoianu, din culisele vieții de actrițe. “Râsul este singurul și cel mai bun medicament pentru suflet”

Actrița Ilona Brezoianu are 30 de ani, este charismatică, este mereu zâmbitoare și întotdeauna dornică să le smulgă un zâmbet celor care îi ies în cale printr-un simț al umorului aparte.

În urmă cu patru ani, Ilona s-a impus pe scena teatrului independent cu un “one-woman show”, intitulat “Fata din curcubeu”, spectacol scris și regizat de Lia Brugner. Au urmat, apoi, alte provocări profesionale acaparante printre care amintim piesa de teatru “Doi pe o Bancă”, regizată de Mihai Bendeac, care îi este și partener de scenă; “Welcom as in aor hom”, un show live, în care apare împreună cu de Marius Manole, difuzat exclusiv online (în contextual pandemiei de COVID-19) și diverse apariții televizate în seriale (“Mangalița”) sau emisiuni de divertisment (“X-Factor”) apreciate de publicul larg.

Ilona Brezoianu este o persoană interesantă, spontană, ce debordează de o energie pozitivă incredibilă și molipsitoare. Unica.ro a pătruns în universul Ilonei și a descoperit entuziasmul unui om care, prin profesia pe care o are, insuflă tuturor mireasma bucuriei de a exista. Pur și simplu ne-a fermecat!

Povestește-ne puțin despre copilăria ta… Visai să devii actriță?

Copilăria mea a fost una bazată pe jocuri în față blocului, pe mersul cu bicicletă, cu rolele. Dar a fost și o copilărie cu multe înclinații artistice. Tot timpul cântăm, dansăm, compuneam melodii sau spuneam poezii. Sigur că în acele vremuri nu visam să fiu actriță, însă cu siguranță se simțea că am ceva talente într-una dintre aceste direcții. Mai târziu am cochetat mai serios cu muzică și abia în liceu am început să-mi doresc să dau la facultatea de actorie.

În școală erai tocilară?

Nu pot să zic că eram tocilară, dar am fost o elevă care învață bine. Prin liceu am început să chiulesc un pic, dar nu foarte mult. Doar așa cât să simt că sunt și eu puțin rebelă. Cu toate acestea, am luat BAC-ul cu o notă bună, cu 9 și ceva.

Ai ajuns în București și prima încercare de a intra la UNATC a eșuat. Mulți ar fi renunțat la această idee. Ce te-a determinat să mergi mai departe?

Mama m-a susținut foarte mult atunci când am picat în primul an și nu m-a lăsat să renunț. Mi-a spus să am răbdare încă un an și să încerc din nou. Și așa am și făcut. M-am pregătit mai bine și a două oară am intrat.

Ce-au zis părinții tăi când le-ai spus că vrei să devii actriță?

Mama a crezut inițial că este doar o fază care va trece, iar tata nu a fost prea încântat când a auzit prima dată de dorința mea, dar apoi s-a obișnuit cu ideea. Sigur este greu să lupți cu sintagma „actorii mor de foame”, dar uite că am reușit.

Esti foarte degajata si foarte spontana. Care este secretul din spatele acestei atitudini fermecătoare?

Nu cred că există un anumit secret. Cred că, pur și simplu, unii oameni sunt construiți să fie așa. Nu este ceva ce pot controla. Evident că, uneori, am și eu zile mai puțin bune și mă stresez sau nu sunt neapărat degajată și relaxată, dar cred că simțulul umorului mă ajută mereu în acest demers. De cele mai multe ori, prefer să văd partea pozitivă a lucrurilor. Iar atunci când nu-mi iese acest lucru, am lângă mine oameni care știu să mă redreseze.

Dă-ne definiția umorului. Eventual, doar a umorului tău.

Umorul meu este bazat pe autoironie. Cel mai mult îmi place să fac glume pe seama mea. Cu asta reușesc să câștig simpatia oamenilor de fiecare dată.

De ce crezi că se spune despre actorii de comedie că ascund în ei o anumită tristețe?

Nu știu, dar această afirmație mă duce cu gândul la clovni. Mi se pare că ei sunt expresia tristeții, care încearcă să aducă un zâmbet pe chipurile celor ce-i privesc.

Care sunt oamenii care te-au marcat de-a lungul carierei?

Este mult spus „marcat”. Am avut întâlniri care m-au inspirat și m-au format. Iar aici aș da diverse exemple, cum ar fi Lia Bugnar, Alexandru Dabija sau mulți artisiti cu care m-am întâlnit pe scenă sau în afară ei.

Ești prietena bună cu Bendeac. Cum s-a născut această prietenie?

Relația nostră s-a consolidat în momentul în care am început repetițiile la piesa „Doi pe o bancă”. Atunci am petrecut mult timp împreună, iar mai apoi, la premiera piesei, am avut aceleași emoții și toată expreienta acestui spectacol ne-a unit într-un mod tare special. Se creează un soi de legătură strânsă atunci când singurul tău sprijin în scenă este partenerul de joc.

Delia s-a declarat o mare fană a ta și ți-a cerut prietenia pe rețelele sociale la “iUmor”. Am vazut la “eXtra Factor” că tu ai și talent muzical, pe când o colaborare între voi?

Sper să citească interviul și să mă sune. De când stau lângă telefon pentru această colaborare!

Cum ești când nu te afli sub lumina reflectoarelor? Dar în viața de cuplu?

Sunt un om absolut normal. Gătesc, merg la tenis, ies cu prietenii, mă uit la filme sau la seriale, citesc, muncesc… și așa mai departe. Nu sunt cu nimic mai specială față de restul oamenilor.

De curând te-am văzut în “eXtra Factor”, un proiect special care a ajuns si pe micile ecrane. Cum a fost experiența din culisele X-Factor?

Eu m-am distrat foarte tare în culisele „X-Factor”, deși nu este totuși ușor să creezi conținut improvizând în mod constant. A fost și greu pentru că uneori rămâneam fără idei și trebuia să am mult material că să putem alege cele 10 minute care vor intră în montajul final. Dar în concluzie am cunoscut oameni interesanți și chiar sper ca proiectul să continue și în viitor.

Ce planuri ai legate de emisiunea difuzată în mediul online, „Welcom as in aor hom”, pe care o prezinți alături de Marius Manole?

Noi ne dorim foarte mult că emsiunea pe care o avem în online să meargă mai departe și să putem să o facem în continuare. Am luat câteva pauze mai lungi pentru că am fost implicați și în alte proiecte, dar vom reveni curând pe canalul de Youtube al lui Marius Manole.

Care este bancul tau preferat?

– Bună ziua! Aici e Clubul Nostalgicilor?

– Da, dar nu mai e ce-a fost..

Ce proiecte ai în plan pentru viitor?

În momentul de față filmez un lung-metraj și mă prostesc pe Instagram împreună cu Dan Rădulescu unde avem un mini serial de Instastories care se numește „Familia fălci”.

Sa vorbim puțin despre teatru. Care este piesa ta preferată și în ce rol ți-ai dorit mereu să joci?

Cu mici excepții mi-a plăcut cam tot ce am jucat până acum. Însă cele mai apropiate suletului meu sunt spectacolele „Fata din Curcubeu” (scris și regizat de Lia Brugner) și „Doi pe o bancă” (în care joc cu Mihai Bendeac, cel care a și regizat piesa) pentru că sunt cele mai grele și sunt o provocare continuă.

Ce alte pasiuni mai ai în afară de actorie?

Iubesc tenisul de câmp, muzică și fotografia pe film.

Care este lucrul cu care te mândrești cel mai tare?

De obicei, nu îmi place să mă mândresc cu ceva anume, dar sunt conștientă că am făcut câteva lucruri bune. Nu o să le pomenesc pentru că nu-mi place să fiu autosuficientă. Sper să devin din ce în ce mai bună în tot ceea ce fac și abia la sfârșitul carierei să pot spune că mă mândresc cu realizările mele.

Dacă ai avea o super-putere, să poți schimba ceva, orice, în lumea în care trăim, care ar fi aceea și ce ai schimba?

Cred că mi-ar plăcea să vindec oamenii care suferă de boli incurabile.

Un mesaj pentru cititorii Unica

Să râdeți cât mai mult. Râsul este singurul și cel mai bun medicament pentru suflet.

