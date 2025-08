Cum arătau Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa de la Insula iubirii când s-au cunoscut, în urmă cu 19 ani. Cât de mult s-au schimbat din punct de vedere fizic. Puțini îi recunosc acum pe cei doi parteneri de viață, deoarece au trecut prin transformări neașteptate. Iată câteva imagini de colecție cu cei doi concurenți de la Insula iubirii!

Cu aproape două decenii în urmă, Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa păreau doi tineri relaxați și plini de viață, cu zâmbete simple și o energie frumoasă. Astăzi, după multe încercări și schimbări, ei formează un cuplu matur, care a trecut prin momente grele, dar și momente de răscruce, cum a fost testul lor de la Insula iubirii. Iată cum s-au schimbat de-a lungul anilor și cum arătau la începutul relației lor frumoase de iubire!

Cum arătau Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa de la Insula iubirii când s-au cunoscut, în urmă cu 19 ani

Claudiu Borca și Isabel Martinez formează un cuplu de aproape două decenii și au împreună o fiică majoră. Când s-au întâlnit pentru prima dată, cei doi parteneri de viață păreau mult mai relaxați și fericiți, cu zâmbete simple și o energie tânără, foarte diferită față de imaginea serioasă pe care o au acum.

De-a lungul anilor, relația lor a trecut prin multe urcușuri și coborâșuri, iar schimbările s-au văzut și la nivel vizual. Puțini îi recunosc acum pe cei doi parteneri de viață, deoarece au trecut prin transformări neașteptate.

Înainte să participe la emisiunea Insula iubirii de la Antena 1, Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa aveau deja o viață împreună în Spania, dar care nu era lipsită de probleme. Comunicarea le lipsea, iar gesturile dintre ei erau din ce în ce mai rare, în ciuda faptului că trecuseră printr-o criză importantă, când concurenta s-a apropiat de un coleg de muncă. Acea perioadă dificilă i-a făcut să accepte testul final în emisiune.

Concurentul de la Insula iubirii a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Isabel Martinez Villa, după 19 ani de relație

La debutul reality show-ului de la Antena 1, ei au fost surprinși de atenția pe care au primit-o din partea ispitelor. Claudiu Borca, cu o atitudine adesea rece și calculată, a atras multe priviri, în timp ce Isabel Martinez Villa a fost mai rezervată, primind doar o singură ghirlandă și legând o conexiune cu unul dintre concurenți.

Finalul de la Insula iubirii a fost neașteptat pentru cei doi parteneri de viață. Concurenta a decis să încheie testul mai devreme și a fost votată de ispitele masculine pentru a pleca din emisiune, iar iubitul ei a cerut-o în căsătorie chiar înainte să părăsească show-ul.

„Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și… cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!”, a spus Claudiu Borca, rupând lanțul de la gât și scoțând din pandantiv inelul de logodnă.

„Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine… Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit soția mea, acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!”, a mai adăugat el, în timp ce i-a pus inelul de logodnă pe deget.

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!”, i-a răspuns Isabel Martinez Villa iubitului ei.

Cei doi au împreună o fiică de 18 ani

Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca sunt împreună de aproape două decenii și locuiesc în Spania, acolo unde s-au cunoscut. Cei doi parteneri de viață au împreună o fiică de 18 ani, pe Bianca.

Chiar dacă nu sunt căsătoriți, legătura lor a rezistat și continuă să se dezvolte frumos. Povestea lor de dragoste a început de la inițiativa lui, iar ea a fost la fel de deschisă. La început, ei nu au avut dubii, dar abia cu timpul au înțeles cât de bine se potrivesc.

Concurenta de la Insula iubirii este zodia Leu, el Pești, iar relația lor a mers într-o direcție bună fără reguli stricte sau promisiuni prea mari.

