Priscilla Presley a împlinit 76 de ani pe 24 mai 2021. De-a lungul trecerii anilor, actrița a apelat la mai multe intervenții de ordin estetic, printre care botox în zona frunții și în buze și injecții cu acid hialuronic în zona pomeților.

Cum arată Priscilla Presley acum, la 76 de ani

În ciuda acestor intervenții, Priscilla arată foarte bine pentru vârsta ei. Și-a făcut debutul în televiziune în 1980, în calitate de gazdă a emisiunii Those Amazing Animals, ulterior jucând în serialele The Fall Guy [într-un singur episod] și Dallas [timp de 5 ani].

Totodată, actrița a jucat rolul lui Jane Spencer în filmele The Naked Gun: From the Files of Police Squad!; The Naked Gun 2+1⁄2: The Smell of Fear (1991) și Naked Gun 33+1⁄3: The Final Insult (1994).

Din 2003, Priscilla este ambasadoare a Fundației Dream, care îndeplinește dorințe oamenilor bolnavi în fază terminală și familiilor lor. Fotografii recente cu Priscilla găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Povestea de dragoste dintre Priscilla și Elvis

Priscilla și Elvis (n. 1935 – d. 1977) Presley s-au cunoscut în 1959, când ea avea doar 14 ani, iar el 24. Cuplul s-a cunoscut la o petrecere organizată de Elvis în propria locuință din Wiesbaden, Germania, în timpul în care făcea parte din Armata Statelor Unite.

„Există atât de multe cărți despre Elvis care abundă în fabule, neadevăruri, mituri și informații false sau alterate pe care-mi doresc să le clarific”, declara Priscilla în trecut.

Actrița a negat speculațiile potrivit cărora tatăl ei ar fi presat-o să se căsătorească cu artistul. „Când Elvis a părăsit Germania pentru a se întoarce în America, tatăl meu a zis: «Foarte bine. Acum să revenim la viețile noastre» și că se bucură că a plecat.”

În ciuda distanței, cuplul a ținut legătura, vorbind prin scrisori timp de doi ani. „Am ținut legătura timp de doi ani. Părinții mei și-au dat seama că eram mai mult decât prieteni.”

Priscilla și Elvis au rămas în relații bune după divorț

Ulterior, în 1967, cuplul s-a căsătorit. Elvis avea 32 de ani, iar Priscilla 21. Fiica lor, Lisa Marie, s-a născut în 1968. Perechea s-a separat în 1972 și a divorțat în 1973, pășind în afara tribunalului ținându-se de mână.

Într-un interviu din noiembrie 2016, Priscilla a mărturisit că nu s-au despărțit pentru că nu se mai iubeau, ci pentru că ea voia să descopere lumea. „Cel mai frumos lucru din relația noastră era faptul că încă ne iubeam”, a explicat ea.

La doar patru ani de la divorț, Elvis a decedat. Iar în toți acești ani, Priscilla a luptat pentru a-i duce mai departe moștenirea. Actrița a demontat totodată zvonurile potrivit cărora Elvis a devenit un succes peste noapte.

„Nu a urcat pe scenă și aia a fost. A cântat în licee, în mall-uri, la diverse evenimente. Cunoscându-l atât de bine, simt că am o responsabilitate față de el. Am responsabilitatea de a arăta lumii ce om bun și ce artist desăvârșit a fost.”

