Kim Kardashian (40 de ani) este celebră pentru reality-show-ul Keeping Up with the Kardashians, stilul ei vestimentar și machiajele impecabile. Deține propriul brand de cosmetice și, deși iubește machiajul, nu se teme să se fotografieze fără.

Cum arată Kim Kardashian nemachiată?

Recent, în mediul online, Kim a publicat o fotografie în care își ține una dintre nepoate și fiica cea mică în brațe. În imagine, vedeta TV nu poartă deloc machiaj. „OMG am găsit fotografia asta în telefon. Bebelușii noștri erau atât de mici, drăguți, dolofani și perfecți!!!”, a scris în descrierea postării.

Alături de rapperul Kanye West (43 de ani), Kim are patru copii, două fiice și doi fii, North (7 ani), Chicago (3 ani) și, respectiv, Saint (5 ani) și Psalm (1 an). În fotografia cu pricina, Kim își ținea și una dintre nepoate în brațe, pe fiica lui Kylie Jenner, Stormi.

După o relație de 8 ani și un mariaj de 6, Kim și Kanye s-au separat. „Au ajuns într-un punct în care nu au mai petrecut timp împreună în calitate de cuplu căsătorit de luni bune”, a declarat o sursă pentru E! News.

„S-au mai întâlnit pentru binele copiilor lor, însă locuiesc separat. Kim știe că mariajul lor s-a sfârșit. Știe de ceva timp.” Ce o oprește să depună actele de divorț? „Vrea să fie sigură că ia decizia corectă pentru copii”, a mai spus sursa.

„Nu mai este vorba despre căsnicie. Întotdeauna va ține la Kanye însă relația lor s-a sfârșit. Kim se concentrează pe ce este mai bine pentru copii. Este o decizie dificilă pentru ea.”

Kim și Kanye și-au confirmat relația în luna aprilie a anului 2012. În ultimele luni, relația lor a fost supusă mai multor provocări. În luna iulie a anului trecut, Kim a vorbit pentru prima dată despre o serie de mesaje publicate de rapper pe Twitter, mesaje în care spunea că era controlat de familia lui Kim.

„Așa cum mulți dintre voi deja știți, Kanye suferă de bipolaritate. (…) Este o boală complicată și greu de înțeles”, a spus atunci. În finalul mesajului, Kim a mărturisit că a decis să vorbească despre respectivele mesaje pentru a înlătura stigma care înconjoară bolile mentale.

Ulterior, perechea părea să se fi împăcat. Anul trecut, pentru aniversarea ei de 40 de ani, Kanye i-a oferit cadou o hologramă cu tatăl ei, Robert Kardashian, care s-a stins din viață în anul 2003.

