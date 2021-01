Joi, 21 ianuarie, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au prezentat în fața judecătorilor. Fostul cuplu s-a separat în anul 2019, iar în prezent luptă în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas.

În această fază a procesului au fost audiați martorii. Unul dintre martorii Claudiei este artista Andreea Bănică, cea care a luat-o de acasă după ce Gabi Bădălău ar fi dat-o afară.

Procesul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Mărturia Andreei Bănică

„O cunosc de o viață pe Claudia. Eu am luat-o de acasă atunci când a fost dată afară. Mi-ar fi plăcut să fiu lăsată să vorbesc mai mult în sala de judecată. Susțin toate mamele din lumea asta. Țin mult la acești copii, de aceea am venit azi aici.

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

Știu ce înseamnă să nu ai copiii lângă tine, sunt mamă. Când am luat-o de acolo era în ultimul hal, foarte slăbită, plângea în hohote! Nu sunt o persoană mincinoasă, sunt un om onest, corect.

Am fost întrebată doar ce s-a întâmplat în ziua în care a fost dată afară din casă. Exact așa mi-a zis: «Blondo, m-a dat afară din casă!». M-am dus acolo și am luat-o. Ea suferea de un an de zile, a vrut să ascundă prietenilor ei. Ea nu a vrut să facă circ. Mă bucur că am putut s-o ajut”, a declarat Andreea Bănică.

După încheierea audierilor, Gabi Bădălău a declarat: „Nu s-a decis nimic, s-a amânat. Voia să facă circ [Claudia]. Au fost audiați doar martorii din partea ei. O să mă aduc la Agigea mâine, la ziua copilului, e dreptul meu câștigat în instanță”.

Gabi Bădălău a făcut pe 20 ianuarie, la INML, testul anti-drog, însă instanța nu a solicitat rezultatul acestuia. „Niciun institut medical din România nu are acest test din firul de păr pe care-l cere Claudia.

Eu am întrebat doctorul de gardă de la INML și am făcut cel mai complex test. Doamna președintă nu a cerut rezultatul testului”, a mai spus Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu: „E departe să se termine acest proces”

„Au vorbit avocatul și martora mea. La mine au fost doi martori, nu mai am alții. E departe să se termine acest proces. Andreea a fost martora mea și ea știe ce am trăit. Mi-a fost emoțional greu.

De atâta suferință, umilință, aveam cu 10 kg minus. Martora lui, menajera, iar nu s-a prezentat pentru că este carantinată. El stă cu ea. Acum stau cu teamă că Gabi vine la ziua copilului. Stau cu teamă să nu luăm vreun virus”, a răspuns Claudia acuzațiilor, potrivit Click!.

Foto: Instagram / Libertatea pentru femei

Citește și:

Cu cine locuiește Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, după separarea părinților ei

Actrița Doinița Oancea a pierdut două persoane dragi la interval de 43 de zile

Alex Bodi, primele declarații după ce Bianca Drăgușanu a primit o serie de amenințări

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro