Cum arată în prezent actorii din „Singur Acasă”, la 32 de ani de la lansarea filmului. Galerie foto

Ești curios cum arată acum actorii din „Singur acasă”? Au trecut 32 de ani de la lansarea filmului „Home alone”, care a devenit, între timp, unul dintre cele mai vizionate filme de Crăciun.

Actorii care au interpretat simpaticele personaje s-au schimbat foarte mult de la lansarea primei părți a celebrului film. De nerecunoscut este chiar personajul principal, Kevin, interpretat de Macaulay Culkin.

Cum arată acum actorii din „Singur acasă”. Macaulay Culkin, greu de recunoscut

Macaulay Culkin, Jos Pesci, Daniel Stern și Catherine O’Hara sunt cele mai cunoscute nume din industria cinematografiei atunci când vorbim de filmul „Singur Acasă” (Home Alone). Deși filmul a fost lansat în urmă cu 32 de ani, acesta face în continuare deliciul telespectatorilor atunci când vin sărbătorile de iarnă.

Cel mai cunoscut și care a rămas întipărit în inimile oamenilor este micul Kevin, personaj jucat de Macaulay Culkin, care i-a înfruntat cu vitejie și umor pe cei doi hoți care voiau să le prădeze casa în Ajun de Crăciun. Asta după ce numeroasa sa familie l-a uitat acasă, atunci când a plecat în vacanță de sărbători.

În prezent, Macaulay Culkin, acum în vârstă de 42 de ani, nu mai seamănă deloc cu băiatul care a stârnit hohote de râs în seria Singur Acasă. Timpul și-a pus amprenta asupra actorului care, o lungă perioadă de timp, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, precum și cu dependența de droguri.

Celebrul actor este acum tatăl unui băiețel de un an, Dakota Song Culkin.

Cu ce se mai ocupă acum actorii din celebra serie „Singur acasă”

De asemenea, Joe Pesci, care i-a dat viață „hoțului” Harry Lime, are acum 79 de ani. După seria „Singur Acasă”, el a mai jucat în diferite filme, cel mai recent fiind „Irlandezul, Asasinul Mafiei”, lansat în anul 2019.

Daniel Stern, care acum are 65 de ani, l-a interpretat pe Marv, cel de al doilea hoț din film. Acesta și-a continuat activitatea în industria cinematografică și a jucat în peste 50 de filme. Ultimul film în care poate fi văzut este „James vs. His Future Self”, ce a fost lansat în anul 2019.

Vă mai amintiți de Kate McCallister, îngrijorata mamă a lui Kevin? Catherine O’Hara are în prezent vârsta de 68 de ani și a devenit între timp și scenaristă. De-a lungul timpului, O’Hara a primit numeroase nominalizări la premiile Emmy și la Globurile de Aur la categorii precum „Cea mai bună comediantă”, „cel mai bun scenariu al unei emisiuni de varietăți” sau „cea mai bună actriță într-un serial TV muzical sau comedie”.

Să nu uităm de simpaticul Buzz, fratele mai mare care îl „chinuia” pe Kevin în „Singur acasă”. Devin Ratray a împlinit la începutul acestui an vârsta de 45 de ani și nu mai seamănă deloc cu fratele roșcat și zăpăcit al familiei McCallister. Anul trecut, Ratray a avut probleme cu legea, acesta fiind arestat după ce a fost acuzat că a încercat să își sugrume prietena.

Cine difuzează „Singur acasă” anul acesta și când

Îndrăgitul film va putea fi vizionat și anul acesta nu doar la televizor, ci și pe platformele online.

Astfel, Pro TV, care a difuzat „Singur acasă” timp de două decenii, va relua difuzarea acestuia și în 2022. Prima parte Singur acasă va putea fiurmărită de telespectatori pe Pro TV pe data de 17 decembrie, la ora 20:00, notează TVMania.

Partea a doua va fi difuzată în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, tot la orele 20:00.

Anul acesta, „Singur acasă” poate fi văzut și în online, pe platforma de streaming Disney Plus. Primele două părți ale seriei pot fi urmărite pe această platformă pe tot parcursul lunii decembrie, indiferent de oră.

Sursă foto: Profimedia