Anul acesta, Adela Popescu (34 de ani) va deveni mamă pentru a treia oară. Și de această dată, prezentatoarea va aduce pe lume un fiu. Alături de soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (44 de ani), Adela mai are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani).

Cum arată Adela Popescu în ultimul trimestru de sarcină

Adela se află în a șaptea lună de sarcină. „Mi-am amintit că sunt în șapte luni când am vrut să mă închid la șireturi și nu am putut, când era să pocnească tricoul albastru pe mine, când nu am putut să îmi mișc verigheta de pe deget.

Când l-am trimis pe Alexandru să îmi aducă peria de păr de la etaj, când am mers la baie a douăzecea oară la două ore de la trezire. In rest… n-am nici pe naiba”, a scris Adela în mediul online, pe 13 aprilie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

În aceeași zi, Adela a publicat două noi imagini surprinse în oglinda din baie. În dreptul lor a scris: „Amintire de la 27 de săptămâni ❤️”. Fotografiile le puteți găsi în GALERIA FOTO de mai sus!

Ce poftește Adela Popescu în timpul sarcinii

Tot în mediul online, prezentatoarea a dezvăluit ce poftă neobișnuită a avut recent. „Ieri nu am avut cea mai grozavă zi. Oboseală accentuată și pofte de gravidă. La 22:00 simțeam că o să mor dacă nu mănânc un compot de vișine. Efectiv. Radu s-a și panicat că nu era învățat cu mine «diferită».

Nu sunt genul capricioasă. Îmi gestionez eu cumva toate «schimbările» în liniște. Că am fost norocoasă sau că nu mă sinchisesc de schimbările de dispoziție, de greutate și de ritm cardiac, nu știu. Vestea bună e că azi sunt ca nouă.”

Citește și:

Adela Popescu vrea să nască natural și a treia oară. Care este motivul

De ce și-a cerut Adela Popescu iertare public față de Radu Vâlcan

Adela Popescu, sfaturi pentru mămici din al doilea trimestru al celei de-a treia sarcini

Adela Popescu a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei

Radu Vâlcan, declarație haioasă de dragoste pentru Adela Popescu

De curând, în mediul online, lângă o imagine cu Adela, Radu a scris: „Dacă m-ar întreba cineva ce dietă aș prefera, aș răspunde cu poza asta. Mănâncă mult și e mai frumoasă ca oricând…❤️”. „Mănâncă mult?! Vezi că burta, în mare parte, e din vina ta 😅”, a comentat Adela imediat apoi.

„A zis asta despre mine. Nu știu ce să fac. Să mă supăr că i se pare că mănânc mult… Să nu mai mănânc mult… sau să-i amintesc că burta e, mare parte, din cauza lui”, a mai scris prezentatoarea TV la Insta Story.

„Radu, este și opera ta, aici. Adela radiază pentru că are bărbatul potrivit alături!; Dacă m-ar întreba pe mine cum mi-aș imagina familia, v-aș da pe voi ca referință! Sunteți în primul rând un exemplu de iubire, de așa da! Adela, ești superbă însărcinată!

Așa e!!!! Cred că de la atâta iubire! Știi cum se zice! Iubește-o corect și va fi cea mai bună versiune a ei!; Sunteți cuplul meu preferat. Dumnezeu să vă ajute acum și oricând, sunteți o familie MI-NU-NA-TĂ”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile postării.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro