În mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a publicat o fotografie surprinsă în a 37-a săptămână de sarcină. Prezentatoarea de televiziune va naște foarte curând. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi băieți, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani).

Cum arată Adela Popescu în ultima lună de sarcină. Prezentatoarea va naște curând

„O poză brută, neretușată, din casa noastră cu copii, deci cu dezordine, cu burta mândră și privirea încrezătoare. 💙 #37desăptămâni #tictac”, a scris Adela în descrierea fotografiei. Imaginea o găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

La începutul lunii iunie, invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Adela a vorbit despre temerile sale înainte de a treia naștere. „În primul rând, acum mă preocupă foarte tare care este chestia cu COVID-19.

Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID.

Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a mărturisit Adela.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu. (…)

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă. Ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a continuat.

„Cei mici, pe care îi am alături, sunt o oglindă a noastră și, oricât de înțelegători cred eu că sunt, au și ei tot felul de… Andrei își așteaptă frățiorul cu foarte mare dragoste, când îi spun că am un bebe în burtă îmi dă un pumn… Alexandru, în schimb, a mai trecut prin asta.

Mă gândesc o dată la naștere, mă sperie povestea cu COVID și mă mai sperie felul în care voi gestiona afecțiunea pe care o pot oferi celor trei copii. E vorba de o foarte bună organizare, pornind de la orele de somn. (…) Mă consumă să încerc să găsesc o soluție [ca să petrec cât mai mult timp cu fiecare în parte]”, a mai spus prezentatoarea TV.

