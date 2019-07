Cum a slăbit Lavinia Pîrva după naștere. Artista nu a ținut dietă

Lavinia Pîrva a povestit că s-a confruntat cu retenția de apă în sarcină și că a luat destul de multe kilograme în plus, însă totul a revenit la normal fără să țină o dietă strictă: ”M-a ajutat Dumnezeu și am întâlnit un om extraordinar. Mi-a dat încredere, sunt foarte relaxată. Copilul meu e atât de sănătos pentru că eu am mâncat de toate. Eu am mâncat, evident, sănătos, dar nu am mai ținut cont neapărat. Am mâncat tot ce am poftit. La un moment dat am mâncat foarte multe fructe, mâncam gutui în special, se pare că cel mic este ok, nu am ținut dietă, nu m-am oprit de la dulciuri. Simțeam în permamență nevoia să mănânc alimente sănătoase. Nu au fost probleme. Am avut o sarcină normală, nu a fost cea mai ușoară, am luat câteva kilograme, am avut retenție de apă, dar am rezolvat-o repede după ce am născut. Sunt femei care se îngrașă șapte kilograme, eu am luat destul de multicel.

Nu am stat numai în casă, în perioada sarcinii, am lansat două piese, am filmat în timpul sarcinii. Eram însărcinată în trei luni când am filmat o piesă. Noaptea am filmat piesa pe care o s-o cânt astăzi aici. Până în trei luni e perioada aceea mai sensibilă. Atâta timp cât te simți bine, am avut grijă, nu am dansat prea mult, dar mi-am dorit foarte tare să fiu activă și chiar și acum mi-am intrat în ritm. În perioada sarcinii am râs atât de mult, acest copil cu siguranță va avea umor. ”, – a mărturisit Lavinia Pîrva la Teo Show.

Lavinia Pîrva a mărturisit că-l hrănește pe Alexandru atât prin alăptare la sân, cât și prin biberon: ”Le facem ambele (nr. alăptare și biberon). Bunicile sunt absolut îndrăgostite de cel mic. E un copil bun, un copil cuminte. Nu am avut neapărat o poftă anume, dar nu mă trezeam la două dimineața să mănânc cireșe. A fost ok și nu cred că l-am chinuit (n.r. pe Ștefan). (…) Nu cred că am să uit așa ceva niciodată. (…) E foarte adevărat, aveam momente în care ziceam că nu mai vreau, de fapt, o să uit la un moment dat, urmează niște alte lucruri, mai importante, mai frumoase. Acum dormim noaptea. E o oboseală care nu mă deranjează neapărat, dar nu e așa o dramă, e plăcută și oboseala asta cumva. Eu încerc să mă abțin să mai vorbesc despre copilul meu. Eu încerc să mă abțin un pic, să nu exagerez. Până acum vorbeam despre cățel, acum vorbesc despre copil”, – a mai spus soția lui Ștefan Bănică.

Sursă foto: Arhivă

