Anda Adam formează un cuplu cu un tânăr numit Yosif Eudor Mohaci. În septembrie 2021, în emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, solista a dezvăluit că ea și Yosif s-au logodit. Recent, cântăreața a povestit unde a avut loc și cum a decurs cererea în căsătorie.

Cum a fost Anda Adam cerută în căsătorie. „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea”

„Mi-a pregătit o vacanță surpriză unde mi-a făcut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie”, a declarat Anda Adam pentru Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm de mult timp. Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul”, a mai spus artista.

„Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineața, la ședința foto. Când am terminat de fotografiat și m-am întors la iubitul meu, el deja era în costum, cu cutia și cu inelul pregătite; s-a așezat în genunchi și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui”, a continuat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Anda Adam a împlinit 41 de ani. Cum arăta cântăreața când s-a lansat

Ce facultate a urmat Anda Adam. N-are nicio legătură cu muzica

Cum se înțeleg Bianca Drăgușanu și Victor Slav la 7 ani de la divorț

„A fost foarte emoționant, nu mă așteptam, am plâns de bucurie… Toți oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastră ne felicitau și ne făceau cu mâna. A fost ca într-un film, parcă nici nu îmi vine să cred că a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram că o să se întâmple acest lucru… Când vom decide și ziua nunții vă vom anunța”, a încheiat solista.

Anda a publicat în mediul online primele fotografii alături de noul partener în august 2021. În dreptul acestora a scris: „Mă simt binecuvântată! Te iubesc!”. „Te iubesc cu adevărat, femeie minunată și unică! Iubesc cu tot ceea ce sunt tot ceea ce ești. Îți iubesc formele și toate imperfecțiunile perfecte!”, a comentat bărbatul, ultimele două fraze redând versurile piesei All of Me a solistului John Legend.

Din fostul mariaj cu Sorin Andrei Nicolescu, Anda are o fiică, Evelin, care va împlini 6 ani în noiembrie. Recent, artista a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă.

„Îmi doresc foarte tare să mai am copii, am spus-o mereu. Cum o să vrea și Dumnezeu, cred că de acolo, de sus, vine lucrul acesta. Pentru mine este foarte important să îi dorim, să îi chemăm, dar cred că vin și trimiși de Divinitate. Ador copiii, sunt o familistă convinsă, mi-aș dori mai mulți copii”, a declarat Anda Adam pentru Fanatik.

Foto: Instagram