Cu cine seamănă fiica lui Smiley și a Ginei Pistol

Smiley (38 de ani) și Gina Pistol (41 de ani) au împreună o fiică, Josephine Ana, în vârstă de un an. Recent, solistul a dezvăluit cu cine seamănă micuța. Până acum, cuplul nu a publicat nicio imagine cu chipul lui Josephine.

„Doarme cu noi. Seamănă cu amândoi. Dacă zâmbește seamănă cu mine, însă dacă râde seamănă cu Gina. La privire tot cu mine. Noi am și călătorit mult cu ea, am fost în 4-5 țări cu ea. E un copil foarte cuminte. Ne uităm pe poze cu animale, îi povestesc, îi citesc povești, ne jucăm. Îi place să-i cânt și îmi știe toate piesele. Cel mai emoționant moment a fost înainte să se nască, am plâns amândoi în camera ei, a fost un moment al nostru. I-am făcut o filmare chiar înainte de a merge la maternitate, pe care vrem să i-o dăm la 18 ani. Momentele mele de glorie sunt când stă cu mine, în loc să stea cu Gina, că ea este foarte atașată de maică-sa. Sunt în cel mai bun moment al vieții mele de până acum”, a declarat Smiley în emisiunea „Vorbește lumea”.