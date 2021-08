Gina Pistol (40 de ani) a devenit mamă pentru prima oară pe 9 martie 2021. Prezentatoarea TV și artistul Smiley (37 de ani) au împreună o fiică, Josephine Ana, acum în vârstă de 5 luni. În mediul online, Gina a vorbit despre provocările întâmpinate în timpul sarcinii, dar și despre șansele mici pe care medicii i le-au dat să devină mamă.

Gina Pistol a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. „Îmi tulbura liniștea”

„Viața mea a fost un șir nesfârșit de întrebări care duceau în aceeași direcție: «Când o să ai și tu un copil?», «Când ai de gând să faci un copil?», «De ce nu ai un copil la vârsta asta?». Întrebarea asta mi se pare că este foarte intruzivă pentru o femeie, pentru că nu știi prin ce trece femeia aceea”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

„După ce am aflat, în urma unui control de rutină, că am șanse foarte mici să rămân însărcinată, adică undeva la 0,1, această întrebare îmi tulbura liniștea pe care încercam să o mențin cu greu în sufletul meu. De fiecare dată îmi puneam pe chip zâmbetul social și răspundeam «când o să fiu pregătită, când o să fie», dar numai eu știu ce era în sufletul meu”, a completat.

Despre sarcină, prezentatoarea TV a adăugat: „În timpul sarcinii am resimțit din plin presiunea [afișării] unei imagini perfecte. În timp ce corpul meu se modifica pentru a-i face loc fetiței mele, am înțeles că frumusețea cuprinde diverse contururi. Când am aflat că voi deveni mamă, am realizat că universul meu se va schimba definitiv.

Primele luni de sarcină mi-au pus pe față un zâmbet imens. Pe lângă oamenii care îmi transmiteau energie bună și gânduri frumoase, au fost și cei care m-au criticat dur și care mă judecau în orice făceam. Am încercat mereu să opresc lupta asta dintre ce e bine pentru mine și pentru micuța mea și ce ar trebui să fie confortabil pentru restul oamenilor”.

Întrebat pe Tik Tok „Când ne arăți fetița? Să-ți trăiască, să fie sănătoasă”, Smiley a răspuns: „Pentru mine este foarte clar. În momentul în care îmi va spune cu cuvintele ei că își dorește neapărat să ajungă pe Tik Tok, atunci o să apară și ea pe Tik Tok. Deocamdată nu înțeleg ce îmi spune. Ea zice ceva, dar nu știu exact ce spune”.

Smiley și Gina au ales fiecare câte un nume pentru fiica lor. „Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea, care se numește Josephine și îi place foarte tare numele. (…) Iar Ana îmi place mie foarte mult.

E un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria [numele de familie al solistului]. (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a dezvăluit Smiley, în emisiunea Vorbește Lumea.

